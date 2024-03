Torrette, tagli e proteste: "Altro che eroi del Covid"

Addette alle pulizie e precari del comparto tecnico amministrativo all’ospedale di Torrette: sindacati e opposizione all’attacco della Regione. Oggi (dalle 10) le sigle sindacali al completo hanno organizzato un sit-in di protesta delle lavoratrici e dei lavoratori occupati presso l’appalto di pulizia e sanificazione degli ospedali di Torrette e Salesi. Il sit-in, organizzato da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti, arriva dopo un confronto con le aziende appaltatrici del servizio di pulizia, dove è emerso che l’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche ha rivisto i livelli di rischio dei vari ambienti dei due ospedali. Questa modifica ha comportato una riduzione delle prestazioni richieste e conseguentemente un innalzamento dei carichi di lavoro per il personale: "Le lavoratrici e i lavoratori dell’appalto affrontano ritmi di lavoro stressanti e fanno grandissima difficoltà a garantire i precedenti standard di qualità del servizio – si legge nella nota sindacale – Le pulizie e la sanificazione costituiscono le prime difese contro le infezioni ospedaliere, la loro riduzione significa peggiorare la qualità di un servizio fondamentale e accentuare i rischi per la salute degli utenti". Il problema riguarda circa 200 dipendenti dell’appalto. C’è poi un altro nodo, sollevato dal capogruppo del Pd in Regione, Maurizio Mangialardi: "La giunta Acquaroli manda a casa 19 lavoratori precari del comparto tecnico-amministrativo dell’ospedale di Torrette senza nemmeno dire grazie. Altro che ‘eroi del Covid’ – attacca il consigliere Dem – Sono sconcertato dalla risposta fornita dall’assessore Saltamartini all’interrogazione in cui chiedevo la stabilizzazione di quei precari assunti a partire dal 7 marzo 2021 in occasione della pandemia, le cosiddette ‘assunzioni Covid’. Dopo 3 anni di impegno e dedizione, la Giunta regionale darà loro il benservito. Una situazione che non riguarda solo Torrette, ma decine di lavoratori precari in quasi tutte le AST della nostra Regione. Persone che saranno mandate a casa, in quanto i contratti non sono più rinnovati. O stabilizzazione o termine del contratto: la Giunta Acquaroli ha deciso di non stabilizzare, come fatto dalla maggior parte delle altre Regioni italiane".