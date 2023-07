Torrette, un’altra rotatoria "Basta traffico e incidenti"

A Torrette arriverà una nuova rotatoria tra via Flaminia e via Conca, in un punto stradale notoriamente molto trafficato e dove – spesso – si verificano incidenti talvolta anche gravi. Lo si è appreso ieri, durante i lavori dell’Assemblea legislativa delle Marche e in conseguenza di un’interrogazione presentata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Ausili - peraltro torrettano doc - cui ha risposto l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli. Nel quartiere, ammorbato dal traffico pesante ma non solo, il tema della viabilità è da sempre particolarmente sentito. E per sopperire a quei disagi ormai atavici, la Regione starebbe predisponendo una serie di interventi legati fra loro: "Nuova rotatoria tra via Flaminia e via Conca – ha scritto il consigliere di Fd’I, Marco Ausili in una nota – Prosegue l’impegno della Regione per la viabilità di Torrette, una viabilità d’interesse regionale, in quanto di entrata e uscita rispetto al capoluogo regionale e al porto di Ancona. Una viabilità basata su infrastrutture rimaste per troppi decenni ferme rispetto a un traffico che invece è aumentato in modo continuo ed esponenziale".

E dunque, si diceva, dell’interrogazione in Consiglio, che è servita da assist per Baldelli: "L’assessore ha fatto il punto su alcuni interventi regionali, in coordinamento con la nuova Amministrazione comunale di Ancona – ha continuato Ausili – che stanno riscrivendo la viabilità di Torrette, migliorando la qualità della vita dei cittadini, la competitività e l’accessibilità del capoluogo e del porto. Proseguono i lavori relativi al raddoppio della Strada Statale 16 tra Falconara Marittima e Torrette. Inaugurato pochi giorni fa il ponte che collega parcheggio scambiatore di via Metauro e ospedale regionale. In corso invece la gara per l’appalto dei lavori dell’uscita dal porto, cosiddetto Ultimo Miglio, che libererà dal traffico pesante via Conca". E in chiusura la novità, ovvero "la nuova rotatoria che verrà realizzata tra via Flaminia e via Conca, opera inserita nel progetto generale dell’Ultimo Miglio. La rotatoria servirà a modificare il tratto che causa continuamente incidenti anche gravi", ha concluso Ausili. Non basta, evidentemente, un semaforo azionato ad intermittenza per un incrocio così importante.