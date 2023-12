La ricetta per il dessert è quella del maestro Paolo Brunelli, titolare dell’omonima gelateria in via Carducci e di Combo, entrambi Senigallia. Il re del gelato e pastry chef, vero e proprio punto di riferimento per tanti professionisti propone la ‘Torta di nocciola e zabaione di Natale’. Per preparala occorrono 120 gr di uova intere, 40 gr di tuorlo d’uovo, 225 gr di farina di nocciola, 150 gr di zucchero di canna, 50 gr di nocciole intere. Procedere alla preparazione montando in planetaria le uova con lo zucchero e successivamente inserire la farina di nocciola a pioggia. Aggiungere le nocciole intere, quindi stendere negli stampi da forno il quantitativo desiderato. Cuocere per circa 30-35 minuti a 160°. Per preparare lo zabaione di Natale servono 150 gr di tuorlo d’uovo 225 gr di zucchero di canna, 225 gr di alchermes Brunelli oltre a scorze di arancia, anice stellato, chiodi di garofano e cannella. Inserire tutti gli ingredienti in una pentola e cuocere a bagno maria sbattendo continuamente con una frusta fino a raggiungere la temperatura di 82-84°.

Filtrare il tutto dagli aromi. Raffreddare immediatamente in una bacinella con del ghiaccio, e tenere successivamente lo zabaione alla temperatura di 4°. Posizionare su un piatto un’abbondante cucchiaiata di zabaione di natale, riporre sopra una fetta di torta di nocciola, spolverare con dello zucchero a velo e una grattata di scorza d’arancia. Servire accompagnato da un bicchiere di spumante rose metodo classico Santa Barbara, dell’omonima cantina, servito a 10-12°.