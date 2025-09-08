Tortelli condanna il Chiesanuova. Il Tolentino inizia col piede giusto

0

TOLENTINO

1

: Zannotti, Diouane, Mosquera, Monaco, Hernandez, Tanoni (20’st Di Paolo), Pasqui (13’st Papa), Russo, Persiani (20’st Bambozzi), Mongiello, Ciottilli (34’st Cappelletti). All. Mobili

TOLENTINO: Marricchi, Romoli, Tizi (45’st Giuggioloni), Strano, Marasca (24’st Mariani), Tomassetti, Rovazzani (10’st Papavero), Tortelli, Iori, Capezzani (32’st Rozzi), Moscati (40’st Pietrani). All. Passarini

Arbitro: Albione di Lecce

Rete: 23’st Tortelli

Note: gara iniziata con 15’ di ritardo per l’assenza dell’ambulanza; spettatori 400 circa; espulso Monaco; ammoniti Monaco, Persiani, Ciottilli, Giuggioloni; corner 2-5; recupero 1’ e 7’

Tortelli deve proprio avere un conto in sospeso con il Chiesanuova… Il centrocampista trafigge il baby Zannotti, tolentinate oltretutto, a metà della ripresa e regala ai cremisi una vittoria pesante.

Ancora lui, quinta rete negli ultimi tre match esterni contro i biancorossi. Stavolta però la festa è di misura, sudata, contro un Chiesanuova che ha giocato alla pari e probabilmente non avrebbe meritato il ko.

I padroni di casa mai finora avevano perso nella prima uscita casalinga da quando militano in Eccellenza.

Cronaca. Il Chiesanuova approccia con personalità e affidandosi alle accelerazioni di Persiani. Al 16’ la punta salta Strano e conclude alto, al 21’ su contropiede (dopo una punizione velenosa di Capezzani) il destro è in porta ma Marricchi ribatte.

Allo scadere altra chance per Persiani che non inquadra la porta per un soffio. Ripresa. Il Chiesanuova abbraccia l’ariete Papa, i cremisi crescono con l’imprevedibile moscati, mentre Tortelli che ci prova dal limite, centrale ma potente, attento Zannotti. Il centrocampista però ha scaldato il piede e al 23’ prende la mira, spara da fuori e fa centro: 0-1. Il Chiesanuova non ci sta e si getta in avanti. Al 31’ bel cross di Russo, da due passi Mongiello di testa va debole. Nel finale si accende una mischia e viene espulso Monaco. Poi in pieno recupero Iori si vede negare lo 0-2 da Zannotti.

Andrea Scoppa