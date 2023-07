Torture alla convivente Botte, fratture, umiliazioni Imprenditore sotto accusa

di Marina Verdenelli

Quasi 30 anni di convivenza, passati a subire botte, umiliazioni, offese dal proprio compagno che le avrebbe rotto una clavicola e anche l’osso sacro. I primi episodi si sarebbero verificati quando era già incinta. Lui l’avrebbe spinta contro un gradino facendola finire al pronto soccorso.

All’inizio la donna, una 56enne della provincia dorica, non avrebbe mai denunciato per mantenere l’unità familiare ma arrivata allo stremo si era confidata con il personale ospedaliero, dopo l’ultimo accesso al pronto soccorso, sempre per le percosse subite. Era fine ottobre del 2021 e dopo l’ennesimo litigio lui l’avrebbe afferrata alla gola e poi sollevata da terra per scaraventarla contro una parete dell’abitazione. Con un braccio la donna aveva urtato un muro che le aveva provocato la frattura della clavicola sinistra. Era stato necessario operarla per farle riprendere la piena funzionalità del braccio. I medici le avevano dato una prognosi di 40 giorni. L’intervento era stato fatto il 2 di novembre dello stesso anni. Il compagno, ormai ex, un 58enne lombardo che vive da anni nel capoluogo dorico, imprenditore, è finito a processo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Stando alle accuse avrebbe tenuto condotte vessatorie nei confronti della sua ex, rendendo impossibile la convivenza. Tra gli episodi di violenza che la vittima ha riferito di aver subito, in sede poi di denuncia, ci sarebbe anche quello in cui lui l’avrebbe colpita al volto a più volte, lussandole la mandibola. E ancora, dandole un calcio, in un’altra occasione, le avrebbe rotto il coccige. L’imputato, difeso dall’avvocato Edoardo Massari, respinge tutte le accuse tanto che ha chiesto anche il parere di un medico legale per screditare le lesioni che la ex dice di aver subito da lui. I fatti riferiti dalla donna sarebbero solo frutto della sua fantasia. L’istruttoria, sentendo i testimoni che le parti hanno citato, inizierà il prossimo 18 ottobre, davanti al giudice Carlo Cimini. Sarà il processo a stabilire la verità. Dopo il fatto di ottobre 2021 la donna ha cambiato casa e anche residenza.