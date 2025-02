Torture alla sorella: lo fa condannare. Ma ora è lei a finire sotto processo

Dopo la morte del padre il fratello maggiore ha preso le redini della famiglia e la sorella di appena 14 anni avrebbe subito violenze psicologiche e anche fisiche. Non poteva uscire con gli amici, al funerale del padre l’aveva presa a schiaffi perché si era commossa e se alzava la voce per difendersi veniva sottoposta a punizioni corporali, come quella di subire la lama di un coltello arroventato su mani e gambe per farle avere sempre impresso che non doveva ribellarsi. Quattro anni di torture e privazioni, avvenute tra il 2013 e il 2017, durante le quali ci sarebbero state anche minacce di morte e offese come questa: "Dovresti essere trattata come una portatrice di handicap, sei inutile, non vali niente". Una volta, perché la ragazzina aveva alzato la voce con la madre, l’aveva ferita ad un polpaccio, marchiandola con la lama calda di un coltello. La 14enne sarebbe stata picchiata anche quando provò a difendere la cognata dalle percosse del marito. Solo raggiunta la maggiore età, e riuscita a lasciare la casa di famiglia, ad Ancona, ha denunciato. Per il fratello la sorella non era all’altezza della loro religione, quella islamica. Queste le accuse che hanno portato a processo per maltrattamenti in famiglia un 33enne marocchino che ieri il giudice Roberto Evangelisti ha condannato a 2 anni di reclusione. L’imputato, difeso dall’avvocato Luca Montanari, è stato sentito in aula prima del verdetto. "Ho scoperto con la denuncia che mia sorella ha molto ingigantito le cose – ha detto il 33enne – è vero che mio padre in punto di morte mi ha chiesto di badare a lei e alla nostra famiglia, io ho preso le redini di tutto e così ho fatto. Mia sorella faceva cose sbagliate, fumava a 14 anni, io lo sentivo dalle sue mani l’odore delle sigarette e la rimproveravo per quello che faceva, non solo per le sigarette anche per le risposte male che mi dava. Schiaffi? Alcuni sì glieli avrò dati ma era per la sua educazione, lei ha gonfiato tutto, non ero così come ha detto". La stessa vittima, sentita in un’altra udienza, aveva molto ridimensionato i fatti tanto che nella sentenza di condanna del fratello il giudice ha stabilito anche il rinvio degli atti in Procura per falsa testimonianza della parte offesa. Ora è lei a rischiare un processo.