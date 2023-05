Toto giunta: chances per Orologio e Baia

La convocazione immediata del Coc per monitorare e gestire le situazioni più delicate del territorio durante il maltempo. E un po’ di riposo post trionfo elettorale, ma col cellullare squillante per le telefonate di "giubilo" di politici e fedelissimi per complimentarsi del 51,53% di consensi che le hanno assicurato altri cinque anni ai piani alti del Castello. È trascorsa via così, la giornata di ieri, la prima da riconfermato sindaco di Falconara. Appare abbastanza chiaro, però, che Stefania Signorini abbia anche iniziato a programmare la sua squadra di governo 2.0. Rumors, il primo toto-Giunta che già circola. Due nomi, in particolare, sembrano caldi. Quello di Raimondo Baia, uscente assessore a Polizia locale e Sport, non ricandidato ma fautore di Falconara 2028. Una lista che da possibile "cenerentola" della coalizione ha invece toccato quota 8,41%, eleggendo un rappresentante. A lui potrebbe spettare un assessorato. L’altra pista conduce ad Ilenia Orologio, eletta in quota Direzione Domani: si tratterebbe di una novità assoluta, ma la titolare del Tesoro vanta un curriculum di tutto rispetto, specie nel mondo dell’associazionismo (con Aranciò e Pro loco Falconamare) e potrebbe essere una carta per la Prof in chiave Cultura e Turismo. Dunque tre nomi di assessori su cinque per completare l’Esecutivo, ripartiti tra le big Falconara in Movimento e Uniti per Falconara. Per Fim potrebbe arrivare la conferma dell’uscente assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi (eventualmente la seconda conferma, oltre a Baia) e la "promozione" di Luca Cappanera, ormai ex presidente del Consiglio comunale. Proprio la presidenza dell’Assemblea dovrebbe spettare ad Upf, oltre ad un assessorato. E ci sarebbero tre nomi ricorrenti: quello di Clemente Rossi, uscente assessore a Commercio e Urbanistica, già presente nelle Giunte brandoniane; e quelli di Giorgia Fiorentini (terza in Upf, seconda donna più votata della coalizione dopo Barchiesi) e Marco Giacanella (primo dei non eletti, ma il cui ritorno in Consiglio sarebbe imminente), entrambi già assessori e presidenti del Consiglio in passato. Sempre spendibili, naturalmente, anche i nomi degli esperti Romolo Cipolletti (Fim), uscente assessore a Viabilità, Decoro e Manutenzioni, che ha fatto la solita incetta di voti e potrebbe non ancora abdicare, e Raimondo Mondaini (Upf), non eletto ma colui che ha gestito la delicata situazione del bilancio nelle legislature Brandoni e Signorini. E la Lega che ha sostenuto Signorini? L’assessorato potrebbe arrivare, ma forse a metà mandato. In attesa delle nomine in dieci giorni, come anticipato ieri, ecco il nuovo Consiglio: 10 seggi per la maggioranza: Cappanera, Cipolletti, Barchiesi, De Luca (Fim); Brandoni, Rossi, Fiorentini (Upf); Maculan, Orologio (Dd); Veronese (F2028); 6 per la minoranza: Banzi, Luciani, Pettinelli, Mancinelli (Pd) e Polita (Cic), oltre a Baldassini in quota Riformisti.

Giacomo Giampieri