Tour alla scoperta del monastero di San Silvestro

"Sapori d’estate e d’autunno", domenica visita guidata al monastero di San Silvestro, alla scoperta della cultura benedettina. Canti gregoriani, vespro, erbe officinali e prodotti tipici marchigiani saranno al centro della visita. L’iniziativa, organizzata dalla Cna agroalimentare di Ancona, mira a "svelare alcuni dei gioielli della provincia, abbinando i prodotti locali dei produttori alimentari". La visita inizierà alle 16 e il punto di ritrovo è stato fissato nel piazzale basso. Dopo la visita al monastero, alle 17.30 si terrà un laboratorio sulle piante officinali e sulle produzioni interne. Alle 18.30 sarà il turno del canto sacro con i vespri e i canti gregoriani. Il tutto si concluderà alle 19 con un aperitivo organizzato dai produttori locali e la possibilità di acquisti per i regali natalizi con i prodotti del monastero e di aziende locali. "Questa iniziativa vuole coniugare cultura ed enogastronomia – commenta Andrea Cantori per la Cna –. Grazie al monastero di San Silvestro, siamo riusciti a organizzare questo evento in un complesso monastico non molto conosciuto, ma che ha le potenzialità enormi". Prenotazioni: 338.6241668.