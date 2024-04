Tour Cosplay Grand, Falcomics tra le tappe, Riot Games porta il cosplay italiano in giro per l'Italia

C’è anche il Falcomics tra le tappe del Cosplay Grand Tour, una manifestazione a tema organizzata da Riot Games. Si tratta di un nuovo progetto espressamente rivolto a tutti i cosplayer italiani e agli amanti dei titoli Riot Games. Sviluppato in diverse tappe, ciascuna caratterizzata da un tema unico, che non sarà però vincolante per la scelta dei costumi, il tour sfilerà sui palchi dei principali festival italiani dedicati alla cultura pop, tra cui appunto quello falconarese. Il tour è aperto a tutti e la partecipazione è gratuita, tutte le categorie inerenti al mondo Riot Games saranno valide, compresi costumi Original, ideati a somiglianza di un personaggio del mondo Riot Games in chiave originale. Ci si può iscrivere online. Saranno premiati la migliore interpretazione, il miglior armor/prop, il miglior sartoriale, il premio community e il miglior costume assoluto. Il vincitore di quest’ultima categoria avrà accesso alla finalissima di Lucca Comics&Games. Il tour prenderà il via il 28 aprile durante il Napoli Comicon, un festival che richiama oltre 150mila persone nella città partenopea. Tra le tappe annunciate, quindi, anche quella in programma dal 24 al 26 maggio a Falconara.