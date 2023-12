Tour operator accolti al museo della Carta

"Grazie alla collaborazione con il Consorzio Frasassi, con cui abbiamo un costante dialogo e confronto, durante un educational organizzato dallo stesso Consorzio abbiamo accolto al Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano insieme alla collega Maura Nataloni e al dottor Francesco Mancini dei tour operator provenienti da tutta Europa". A parlare è l’assessore al turismo Andrea Giombi che, dopo l’incontro avvenuto nei giorni scorsi, riferisce: "I visitatori sono rimasti entusiasti dal nostro museo brillantemente spiegato dalla dottoressa Claudia Crocetti. Troviamo che sia cruciale promuovere in sinergia il territorio tutto e andare oltre i confini municipali. Con il Consorzio abbiamo un costante rapporto e va rivolto il sentito ringraziamento per averci coinvolto in questa loro attività di promozione. Recentemente – conclude l’assessore Andrea Giombi - abbiamo preso parte insieme al Ttg travel experience di Rimini e iniziative in sinergia devono rappresentare una buona pratica in favore di tutto il nostro comune territorio".