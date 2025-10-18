Tra Ancona e Osimo. Va a scuola in scooter, travolto da un furgone. Tommy muore a 14 anni

"Ciao mamma e papà, ci vediamo dopo la scuola", ha detto uscendo di casa ieri mattina. Non è più tornato. E’ stata una fatalità quella che gli è costata la vita. Se non fosse sopraggiunto nessuno in quel momento forse si sarebbe salvato. Quella strada però è sempre trafficatissima. Poteva, per poco, finire nel fossato e invece è rimasto immobile riverso sull’asfalto della carreggiata opposta di via Ancona ieri mattina Tommaso Bruciaferri, 14 anni. Era in sella al suo scooter quando avrebbe perso il controllo del mezzo. Erano le 7.30 e in quel momento stava piovendo. L’asfalto era viscido, scivoloso. Stando al primo rilievo dell’incidente, tuttora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Osimo, il ragazzino si stava recando a scuola quando è caduto dallo scooter all’altezza dello svincolo per Santo Stefano. E’ finito nella corsia di marcia opposta da dove sopraggiungeva un Fiat Doblò che procedeva da Osimo in direzione Aspio. Era un mezzo della Osimo servizi, partecipata del Comune.

Lo strazio dei genitori Alessandro e Supy giunti sul posto ha riecheggiato nei cuori dei soccorritori e delle forze dell’ordine al lavoro. Sotto choc l’uomo alla guida del furgoncino, 38enne di Osimo, che non ha fatto in tempo a sterzare per evitare il giovane a terra. All’arrivo dei sanitari il giovane era già in stato di incoscienza. Immediata la chiamata al 112 e l’arrivo sul posto di ambulanze, carabinieri, vigili del fuoco. Dall’ospedale regionale di Torrette si è alzato in volo Icaro, atterrato nel campo circostante. Il giovane è stato trattato sul posto e trasferito al nosocomio in condizioni disperate. Poi il decesso.

Un ragazzo d’oro Tommaso, per tutti Tommy. Amava la sua sorellina minore, con lei trascorreva tantissimo tempo. Era uno sportivo, aveva praticato atletica già dai tempi in cui frequentava la scuola media ad Ancona. Con la famiglia viveva all’Aspio di Osimo, proprio a pochissima distanza da dove è avvenuto l’incidente. Quello scooter era la sua passione, l’aveva comprato quando, pochi mesi fa, aveva compiuto 14 anni. Si stava dirigendo a scuola ieri, al Tecnico Ragionieri, classe prima A AFM, dell’istituto superiore "Corridoni Campana". L’aveva iniziato da un mese appena, era al primo anno, si trovava bene. "Esprimo, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità osimana, le più sentite condoglianze alla famiglia. Non ci sono parole per descrivere lo sconcerto di fronte a notizie simili. Siamo vicini a famigliari e amici della vittima – afferma la sindaca Michela Glorio – In suo ricordo il giorno del funerale applicheremo le bandiere a mezz’asta in municipio". La comunità è scossa, sia quella osimana che la dorica dove il papà è originario. La segnalazione è stata fatta alla Procura di Ancona, alla pm di turno Serena Bizzarri, che potrebbe aprire un fascicolo per omicidio colposo. La salma si trova al momento a disposizione dell’autorità giudiziaria prima dei funerali.

Silvia Santini