Tra bolliti misti e buon agnello

Corrado Bilò è lo storico ristoratore della "Moretta" in piazza del Papa ad Ancona che in fatto di tradizione se ne intende. "Nelle case degli anconetani a Natale non può mancare un bel piatto di tortellini con brodo di cappone e poi per secondo i bolliti misti. Fondamentali anche gli arrosti con le carni scelte per l’occasione, in primis l’agnello. I dolci sono quelli della tradizione che tutti sappiamo, il torrone e il panettone. Io, come tutti sanno, apprezzo i grandi chef della nouvelle cousine ma sono sempre per la tradizione che è semplice e non tradisce mai. Il nostro locale è aperto dal 1897 e tutto ciò che è passato conta tantissimo, così come l’amore che ci mettiamo nel preparare i piatti".