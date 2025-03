Tra Civitanovese e Vigor un pareggio scialbo

CIVITANOVESE 0 VIGOR SENIGALLIA 0

CIVITANOVESE (4-4-2): Petrucci 6; Franco 6, Diop 6.5, Passalacqua 6, Rossetti 6; Buonavoglia 5.5 (16’st Milani sv.), Capece 6, Domizi 6 (27’st Visciano sv.), Macarof 5.5; Rasic 5.5 (27’st Padovani sv.), Brunet 5.5 (27’st Foglia sv.). A disp. Raccichini, Cosignani, Mancini, Di Martino, D’Innocenzo. All. Senigagliesi 5.5.

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Campani 6; Fernandez 6, Pjetri 6, Magi Galluzzi 6, Beu 6; Mancini 5.5 (14.st Pesaresi 5.5), Gonzalez Perez 6 (23’st Subissati sv.), Furini 5.5; Gabbianelli 5.5, Tenkorang 5 (46’st Ferrara sv.), Carnevale 5.5 (34’st D’Errico sv.). A disp. Roberto, Alessandroni, Tomba, Rotondo, Gasparroni. All. Antonioli 5.5.

Arbitro: Borghi di Modena 6.

Note: 1000 spettatori di cui circa 200 ospiti. Ang 2-4, rec 0’pt e 3’st.

Poche occasioni e neanche un cartellino, tra Civitanovese e Vigor Senigallia finisce a reti bianche. Il pari accontenta la formazione ospite, che ottiene un buon punto in chiave salvezza, mentre per la squadra di Senigagliesi non è una manna dal cielo considerando le vittorie delle concorrenti Notaresco e Sora che creano più di qualche grattacapo. Ancora una volta, l’undici rossoblù non riesce a vincere nel proprio impianto (al Polisportivo solo una volta è giunto soltanto finora), ma allo stesso tempo ecco il quarto risultato utile consecutivo, circostanza mai avvenuta finora.

In avvio, i locali sono privi di Bevilacqua e Vila e in attacco partono con l’inedita coppia formata da Rasic e Brunet. Per quanto riguarda la mediana, capitan Visciano si accomoda nuovamente in panchina. Sul fronte ospite, Antonioli deve fare a meno di Kone, mentre Pesaresi non è nell’undici titolare poiché non al 100% della condizione. Nel primo tempo meglio la Civitanovese: la compagine locale non rischia nulla in fase difensiva, ma prova ad insidiare Campani prima con un colpo di testa di Passalacqua che coglie la traversa (11’), poi con la rasoiata di Rasic (25’) sulla cui ribattuta Macarof manda a lato. Sempre Macarof, al 33’, si lancia in progressione ma una volta accentratosi getta alle stelle. La frazione si chiude con l’occasione che sfuma sui piedi di Rasic (40’).

Partita piuttosto scialba nella ripresa. Al 13’, la Vigor rischia grosso sul retropassaggio di Magi Galluzzi, ma poi riesce ad impegnare Petrucci in due occasioni consecutive. L’estremo difensore prima respinge una palla in rimbalzo sulla punizione di Gonzalez, dal corner che ne consegue si oppone al tiro dalla bandierina di Gabbianelli. Dopo aver inserito Milani, Senigagliesi getta nella mischia anche Padovani, Visciano e l’esordiente Foglia ma niente cambio di passo. Proprio Foglia ci prova con un colpo che però termina abbondantemente alto.

Francesco Rossetti