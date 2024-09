Tra cultura, mare e storia. Due festival e una festa per il finale di stagione Il Festival della Storia ad Ancona, tra eventi culturali di grande richiamo come il Festival Adriatico Mediterraneo e la Festa del Mare, si propone come momento di riflessione sul tema dei "Tradimenti", con la partecipazione di illustri storici e artisti. Un'occasione per valorizzare il territorio e la sua storia.