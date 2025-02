Tra danni e proteste. Baby vandali scatenati contro le auto in sosta: "I padroni del centro"

Bevono, urlano, fanno i bisogni lungo la strada, sporcano e quando sono su di giri si accaniscono contro le automobili che trovano in sosta. Sono gruppi di giovani, alcuni probabilmente ancora minorenni, che passano il tempo in centro, tra piazza Stamira e piazza Roma. Cuffiette alle orecchie, cellulari in mano, birra e sigarette. L’ultimo raid vandalico è avvenuto nella notte tra domenica e ieri. A segnalarlo al Carlino è stato un residente, stanco di una situazione che a suo dire va avanti ormai da questa estate.

"La situazione sta diventando incresciosa – tuona Samuele S. – da tempo lamento e segnalo al Comune un annoso problema di sicurezza in centro città. Mi riferisco alle zone di piazza Roma, piazza Stamira, piazza Pertini e vicolo Menicucci. Non ne possiamo più, in queste vie, sotto le nostre case, stazionano gruppi di ragazzi, sono tutti figli di immigrati, i maranza. Bevono, fumano, fanno le peggio cose e si accaniscono contro le nostre automobili. Domenica notte è toccato anche alla mia, mi hanno distrutto uno specchietto. Avevo lasciato l’auto parcheggiata in piazza Stamira, lungo il tratto riservato ai residenti, a fianco del negozio di dischi. L’ho trovata danneggiata. Non è stata l’unica su cui si sono divertiti. Altri cinque mezzi sono stati danneggiati, chi ha avuto lo specchietto rotto, credo preso a pugni o a calci, chi addirittura la fiancata dove era ancora visibile la strisciata di gomma fatta credo dalla scarpata che si è passata sopra. La situazione è diventata ormai ingestibile e non più tollerabile da chi abita in centro".

Samuele racconta di essere stato anche oggetto di molestie verbali da parte di un gruppetto che staziona in piazza Roma con un cane, un pitbull. "Io ho un cane, un gold retriver – spiega il residente – ed esco spesso da casa per portarlo a passeggio. Poche sere fa, mentre mi dirigevo verso piazza Cavour, con il mio cane, passando per piazza Roma, un gruppetto di questi giovani si burlava di me. Mi fischiavano dietro, mi provocavano, mi dicevano ’perché non passi qua davanti a noi che ci divertiamo un po’? Dai passa qui davanti’. Ho tirato dritto per la mia strada ma non fa piacere sentirsi dire certe cose. Loro avevano un cane, io ho un cane, cosa volevano fare?".

Ieri mattina la scoperta della automobili danneggiate. "Farò denuncia ai carabinieri – dice Samuele – ma vanno fermati. Ormai il centro è diventato loro. Ogni nicchia che trovano, che sia la rientranza di una banca, un portico, ci si stanziano, bivaccano, fumano, fanno pure i propri bisogni in giro, per la strada o dietro ai cassonetti. Non è più tollerabile". Il residente chiede più controlli, soprattutto la sera e la notte. "E’ a quell’ora, appena scende il buio – dice Samuele – che diventano i padroni della città. Personalmente ho sempre evitato di rimproverarli, non sai come potrebbero reagire. Sono tanti, tutti ragazzi, stanno danneggiando la nostra città".

Marina Verdenelli