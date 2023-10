Tra decoro e sicurezza: "Ripuliamo tutto l’Asse, via le erbacce e i rifiuti. Inaccettabili certi ritardi"

Al via domani un intervento di manutenzione straordinaria e di pulizia lungo tutto l’Asse Nord-Sud, compresi gli svincoli. Un lavoro considerato non rinviabile da Palazzo del Popolo a causa delle condizioni in cui versa la principale arteria di scorrimento in entrata e uscita dalla città, per evidenti esigenze di sicurezza e decoro urbano. Personale del Comune e di alcune ditte esterne specializzate lavoreranno due giorni la settimana, indicativamente i martedì e i giovedì, per i prossimi due-tre mesi. Prevista una pausa dei lavori durante il periodo delle festività natalizie. Scelto appositamente anche l’orario dei lavori, dalle 9 alle 16 circa, ossia dopo il caos dell’ingresso in città per lavoro e per le scuole, e prima dell’esodo di fine giornata lavorativa: "Abbiamo effettuato dapprima sopralluoghi sull’Asse – spiega l’assessore al verde e al decoro urbano Daniele Berardinelli – valutando se fosse sufficiente il passaggio della spazzatrice, ma poi ci siamo resi conto che sarebbe stato impossibile effettuare una pulizia efficace, specialmente nella corsia di sorpasso, tanti erano i residui di incidenti e inciviltà, senza contare rami e tronchi d’albero".

L’intervento prevede la pulizia dei bordi stradali, la rimozione del materiale accumulatosi nel tempo che favorisce la crescita di erbe e arbusti infestanti e l’otturazione delle caditoie stradali, la pulizia delle canalette laterali per permettere il corretto deflusso delle acque meteoriche, la disostruzione delle caditoie ormai completamente intasate, la potatura delle essenze arboree presenti nello spartitraffico centrale e a bordo strada, la segnaletica stradale verticale e orizzontale, la raccolta di copertoni, pezzi di lamiera, pezzi di carrozzeria, vetro, plastica e così via.

Secco il commento di Daniele Silvetti: "Noi non operiamo per spot, specie negli ultimi sei mesi della campagna elettorale. Noi ci teniamo molto alla programmazione e vedrete i risultati. Fatemi ringraziare gli uffici a tal proposito" ha detto il sindaco facendo riferimento alla giunta precedente. L’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, al contrario si è soffermato sui lavori per sistemare lo smottamento alla fine dell’Asse, all’innesto con via Bocconi. Da settimane lo svincolo in uscita su Vallemiano è chiuso e Tombolini spiega bene perché quell’intervento non parte: "Non è colpa dell’assessore se la progettazione di una palificata di cinque metri a un professionista della città non viene presentata – ha attaccato il titolare dei lavori pubblici – Un ritardo inaccettabile che sta diventando un problema e su cui dovremo riflettere. Appena possibile avvieremo il cantiere migliorando la circolazione del traffico lungo quel tratto finale dell’Asse agevolando e rendendo praticabile la svolta a destra verso Vallemiano e via della Ferrovia".

Pierfrancesco Curzi