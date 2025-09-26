"Tra degrado e insicurezza": protesta

Diamo voce a una comunità stanca di vivere nel degrado e nell’insicurezza. Negli ultimi mesi la città è diventata teatro di episodi inaccettabili: risse nei bar (l’ultima sabato sera, ndr), persone ubriache che girano per le strade e disturbano i passanti, minorenni e donne comprese, vere e proprie scene da Far West". Così l’europarlamentare Carlo Ciccioli che ieri ha partecipato alla manifestazione indetta dal circolo cittadino del partito sotto il Comune. "Non è questa l’immagine che i cittadini vogliono per la loro città, e Fratelli d’Italia non intende rimanere a guardare – ha rimarcato Ciccioli -. Basta insicurezza. Chiediamo al Comune di intervenire subito e di mettere la sicurezza dei cittadini al primo posto".

Ecco le proposte di Fdi: "Che la stazione dei carabinieri resti operativa, e non solo citofonica, almeno fino all’una di notte. Si introduca una pattuglia serale della polizia locale nella fascia 18-24, quando avviene la maggior parte dei disordini". E "si agevoli la nascita di comitati di cittadini volontari che possano collaborare con le forze dell’ordine per segnalare e presidiare il territorio".

"I cittadini ci fermano tutti i giorni per chiederci di fare qualcosa. Non è giusto che chi vuole vivere tranquillamente debba avere paura di uscire la sera o vedere la propria attività commerciale danneggiata o sconvolta da episodi di vandalismo e/o aggressioni" ha concluso Alessandro Esposito, presidente del circolo FdI di Chiaravalle.