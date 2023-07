Tra disdette e ottimismo Maltempo e alluvione, una stangata del 30% "Stagione da allungare"

di Ilaria Traditi

Non è partita nel migliore dei modi la stagione balneare 2023 viste le tante difficoltà che hanno rallentato l’avvio e limitato il numero di presenze nel capoluogo. Prima il maltempo, che da Pasqua a fine maggio non ha lasciato tregua, poi le tragiche alluvioni in Romagna, soprattutto la seconda del 17 maggio che ha portato all’esondazione di fiumi e corsi d’acqua con ripercussioni anche sul nostro mare e conseguenti divieti di balneazione fino al mese di giugno. Adesso la situazione sembra risolta e il peggio è alle spalle anche se i circa 40 giorni di stop in termini di presenze turistiche pesano per il 20-30% in termini di perdite economiche rispetto all’anno scorso. A fare un primissimo bilancio è il direttore di Confcommercio Marche Centrali Massimiliano Polacco che invita comunque all’ottimismo. "Anche se la stagione è partita in forte ritardo – spiega – soprattutto a causa del maltempo, nelle ultime settimane abbiamo avuto tantissime prenotazioni e possiamo rimetterci in carreggiata. Abbiamo avuto a maggio molte disdette soprattutto post alluvione, del resto il turista oggi prima di mettersi in viaggio consulta scrupolosamente le previsioni meteo. Ma da settimane ormai il nostro mare è tornato balneabile e ci aspetta una stagione più che positiva per luglio e agosto".

Riguardo il mese di settembre poi Polacco prospetta una novità ovvero il posticipo della chiusura stagionale i primi giorni di ottobre. "Già l’anno scorso settembre ci ha regalato bellissime giornate di sole – sottolinea – gli albergatori e gli operatori balneari possono chiedere di prolungare le aperture e anziché chiudere il 20 settembre aspettare fine mese o i primi di ottobre. Parliamo di un turismo, quello settembrino, più adatto ai borghi e all’entroterra, magari meno interessato alle spiagge e più propenso a scoprire anche la nostra storia, arte e cultura, oltre all’enogastronomia. Poi chiaramente dipende tutto dal meteo. Siamo ottimisti e crediamo che anche l’ottima promozione che si sta facendo porterà buoni frutti".

Non è del tutto convinto Michele Bernetti, imprenditore vitivinicolo (azienda Umani Ronchi), presidente Imt e titolare del Grand Hotel Palace che si dice preoccupato per il quadro economico attuale. "L’avvio di stagione è stato lento per una serie di motivi – spiega – e non possiamo pensare di recuperare a luglio e agosto, che non hanno lo sprint dell’anno scorso. C’è più selezione, più concorrenza, anche da parte delle destinazioni estere e ormai quel che è perso non si recupera più". A preoccupare anche l’aumento dei prezzi e dei tassi, che riducono il potere di acquisto di turisti e viaggiatori. "Allungare la stagione fino a ottobre? Può essere un’idea – rilancia Bernetti – se già replicassimo le presenze dell’anno scorso sarebbe ottimo. Ma l’offerta deve essere allargata e il tutto va organizzato con la Regione e l’Atim. Ho visto il nuovo spot promozionale e mi è piaciuto, l’ho trovato semplice e diretto: speriamo che sia anche efficace". Secondo Emiliano Pigliapoco, dell’hotel 3 Querce di Camerano, ex presidente provinciale Federalberghi bisognerà in futuro puntare di più sui turisti stranieri. "Quest’anno ad agosto siamo al completo mentre luglio ha ancora margini di miglioramento. Con i nuovi voli dal Sanzio e la campagna promozionale della Regione puntiamo ad accogliere visitatori dall’estero anche per compensare il mercato italiano che nel periodo post Covid è sempre più orientato a mète fuori dall’Italia".