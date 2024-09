Tra estetica e sicurezza. Ecco la piazza dei 144 paletti: "Servono contro sosta selvaggia"

Benvenuti nella piazza dei paletti: ben 144 quelli che l’amministrazione comunale ha previsto in piazza della Repubblica dopo il primo intervento di manutenzione straordinaria dello spazio. Più area pedonale rispetto al passato, ma una sfilza di pali a puntellare l’intero spazio dell’agorà. A quelli già presenti ne sono stati aggiunti degli altri e facendo un calcolo di quelli presenti soltanto nel perimetro della piazza del teatro ne abbiamo contati appunto 144; ce ne sarebbero, ad esempio, altri 15 davanti all’ingresso della chiesa del Sacramento, proprio in largo Sacramento, e altri nella parte opposta, tra la piazza e piazza Kennedy all’altezza della Banca d’Italia. "Un’esagerazione poco estetica" è stato il commento di alcuni cittadini.

"Ascoltando le varie necessità e dovendo realizzare un intervento con tempi stretti e per giunta provvisorio – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini – dovevamo delimitare l’area da mantenere pedonale come richiesto dal sindaco e dalla giunta al completo. Quei paletti sono necessari per impedire la sosta selvaggia e soprattutto che i veicoli, appunto, entrino indebitamente nello spazio riservato all’area pedonale". La direzione Lavori pubblici ha lavorato seguendo le richieste da parte di residenti e operatori commerciali della zona lungo tutta la fase di preparazione di questo intervento che, è bene ribadirlo, è previsto in forma temporanea. L’intervento effettuato in gran fretta ad agosto e finito in tempo per la Festa del Mare, altro non era che una manutenzione straordinaria per un investimento di circa 50mila euro. Sono stati eliminati i marciapiedi e soprattutto la pensilina dei taxi. Realizzata anche la strada asfaltata che passa intorno alla chiesa, inizialmente non prevista, al momento ancora chiusa al transito: "Non doveva esserci, ma poi il confronto con le parti in causa ci ha spinto a prevederla – aggiunge Tombolini – Sempre in accordo con le parti e col sindaco abbiamo deciso di tenerla chiusa fino al giorno dopo la fine del G7 Salute, ossia il 12 ottobre. Ripeto, tutto questo riguarda un provvedimento temporaneo perché in un secondo momento verrà effettuata l’opera definitiva, la vera, nuova piazza della Repubblica. Giovedì il piano va in giunta, entro i primi mesi del 2025 dovremmo essere in grado di partire coi lavori. Io me lo auguro, anzi farò di tutto che tra gennaio e marzo sia possibile iniziare". Nuova pavimentazione, nuove le luci e ogni altro piccolo dettaglio, compresa la base dei tassisti e la viabilità. Più spazio per i tavolini in favore del Caffè Giuliani.

Pierfrancesco Curzi