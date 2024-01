"Tra fiabe, social e avanspettacolo"

Dove erano rimasti Massimo Lopez e Tullio Solenghi? Sicuramente in qualche teatro a divertire il pubblico. Ora la coppia torna sul palcoscenico, e come titolo del nuovo spettacolo sceglie appunto ‘Dove eravamo rimasti’. Quasi a volere ribadire che nulla è cambiato, che loro sono sempre gli stessi, pronti a riannodare il filo della (recente) memoria e regalare al pubblico quello che si aspetta: risate, ma anche un momento di commozione, inutile dire legato a chi. I fan nostrani li ritroveranno, come vecchi amici, da domani (ore 20.45) a domenica alle Muse di Ancona, affiancati dalla Jazz Company diretta da Gabriele Comeglio.

Solenghi, precisiamolo subito. Lo spettacolo è nuovo, non è una ‘antologia’?

"Completamente nuovo. Del repertorio c’è solo il bis. Rispetto al precedente c’è una novità. Uno schermo che si anima creando composizioni grafiche e che ci permette di fare un inedito collegamento con il paradiso e due santi molto particolari...".

Qualche anticipazione?

"Ci sarà un duetto tra il presidente della Repubblica Mattarella, interpretato da me, e il papa Bergoglio di Massimo. Ci sarà un omaggio all’avanspettacolo, e una rivisitazione di famose fiabe in chiave ‘politicamente corretta’. Poi un pezzo che ha a che fare con la tecnologia, da Alexa all’intelligenza artificiale. Prenderemo di mira anche il mondo dei social".

Voi li frequentate?

"Massimo un po’, con Instagram e Facebook. Io rimango un amanuense del 1200".

‘Interpretate’ il papa e il presidente della Repubblica. Tognazzi e Vianello per un’innocente gag sull’allora presidente Gronchi furono cacciati dalla Rai. Oggi c’è molta più libertà. Ammette che siete ‘avvantaggiati’?

"Diciamo che corriamo meno rischi, ma devo dire che verso Mattarella e Bergoglio siamo rispettosi. Nessuna irriverenza".

Qualcuna delle vostre ‘vittime’ se l’è mai presa?

"No, abbiamo sempre avuto ottime frequentazioni con gli ‘originali’. Ad esempio Massimo con Maurizio Costanzo. Io e Mughini siamo diventati amici. E lo stesso Sgarbi, al teatro di Ferrara, si è complimentato con me. Lui nello spettacolo terrà una lectio magistralis, ma incontrerà uno sciagurato illustratore".

Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Una volta c’era un altro nome che si aggiungeva al vostro. Anna Marchesini.

"La ricorderemo durante lo spettacolo, attraverso una canzone di Gianmaria Testa che ho scovato, e che mi sembra sia stata scritta per lei".

Qual è?

"’Dentro la tasca di un qualunque mattino’. La canzone è accompagnata da immagini di Anna che scorrono sullo schermo. E’ un momento in cui in platea c’è chi si asciuga qualche lacrima".

Ma lei e Lopez ormai siete una ‘coppia di fatto’. E’ un’esagerazione definirvi più ‘fratelli’ che amici?

"Io e Massimo siamo fratelli acquisiti. E Anna era la nostra sorellina".

Siete sempre stati molto amati dal pubblico.

"Ci piace dire che più che un pubblico sono quasi parenti, una famiglia allargata. A fine spettacolo, quando vengono per selfie e autografi, ci raccontano che tanti momenti della loro vita sono coincisi con i dodici anni del Trio. Facciamo parte delle loro vite. Questo ci inorgoglisce e ci emoziona".

Allora in bocca al lupo per lo spettacolo.

"Ci terrei a a dire una cosa".

Prego.

"Visto che siamo ad Ancona vorrei mandare un saluto a Marco e Andrea. Sono due nostri fan storici, anconetani. Ci seguono da sempre".

Raimondo Montesi