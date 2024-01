Tra finanza e psicologia: "Come gestire le emozioni"

In che modo le nostre emozioni e le nostre credenze influenzano le nostre scelte finanziarie? Possiamo imparare a dominare certi comportamenti e migliorare così, grazie alla psicologia, la gestione del nostro patrimonio? Uno spunto inedito e originale quello proposto da Azimut Emilia-Romagna-Marche-Umbria che farà tappa nel capoluogo venerdì 19 gennaio alla Mole Vanvitelliana (inizio ore 18) per presentare i propri servizi nell’ambito del roadshow dedicato alla protezione del patrimonio. Saranno presenti gli esperti del Gruppo, realtà indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management, nell’investment banking e nel fintech, quotata alla Borsa di Milano e presente in 18 Paesi del mondo.

"Come avere il controllo dei propri investimenti: comportamenti e scenari di mercato" il titolo dell’incontro che verrà declinato anche sull’aspetto cognitivo comportamentale degli investitori. Proprio su questo tema interverrà Ruggero Bertelli, professore dell’Università di Siena ed esperto di finanza comportamentale che oltre a condurre l’incontro fornirà una nuova prospettiva sull’impatto delle nostre scelte comportamentali in ambito finanziario. Ma si parlerà anche della situazione attuale caratterizzata dall’aumento dei tassi, il ritorno dell’inflazione, l’incertezza politica e la volatilità dei mercati, in uno scenario di difficile interpretazione in cui è sempre più complesso orientarsi. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle tematiche green e legate ai fattori ESG (Ambientali, Sociali e di Governance), esplorando come un approccio sostenibile possa non solo contribuire a generare valore negli investimenti ma anche contribuire alla salvaguardia del futuro del pianeta e della collettività. Gli esperti in sala condivideranno le migliori pratiche e le opportunità in questo settore.

"Il valore aggiunto di questo evento – spiega Roberto Martarelli, Area Manager Marche e Umbria – è dato dalla presenza degli esperti del global team del Gruppo, provenienti per l’occasione dalle varie sedi del gruppo presenti su tutti i continenti. Forniranno un’analisi approfondita sul quadro macroeconomico e alcune strategie per proteggere il proprio patrimonio e per gestire il passaggio generazionale, ottimizzando anche l’impatto fiscale grazie a nuove soluzioni assicurative". Secondo l’ad di Azimut Capital Management SGR Emilia-Romagna Marche ed Umbria Monica Liverani, i profondi cambiamenti che stiamo vivendo obbligano ad un cambio di paradigma nel modo di approcciare il mondo degli investimenti: "Con questi incontri – spiega – desideriamo fornire una guida preziosa per aiutare le persone a orientarsi in questo panorama mutevole ed esplorare le diverse opportunità".

La tappa anconetana è organizzata in partnership con Radicci Automobili e non a caso: verrà infatti presentata la novità in casa Azimut, ovvero il fondo senza scadenza che investe in auto di valore storico, pensato anche per i collezionisti e studiato in partnership con Ferrari. Per informazioni e iscrizioni all’evento scrivere a: area4@azimut.it

Ilaria Traditi