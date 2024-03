Tra ginnastica acrobatica e circo: stavolta il "Paese di Alice" è in 3D

Un tripudio di colori, forme, movimenti e melodie, all’insegna della fantasia più sfrenata. E’ quanto promette "Alice in Wonderland", lo spettacolo che andrà in scena domani pomeriggio (ore 18) al Teatro delle Muse di Ancona, come terzo appuntamento della stagione di danza a cura di Marche Teatro. Tratto dal celeberrimo romanzo fantastico di Lewis Carrol del 1865 (‘Alice nel Paese delle meraviglie’) lo show è firmato nell’impianto estetico dai creativi del Circus-Theatre Elysium di Kyiv. Con un cast di venticinque ballerini e acrobati, la compagnia propone un adattamento scenico avveniristico (comprendente l’utilizzo di tecniche digitali in 3D) ed esaltante che arricchisce la linea narrativa del racconto originale. E’ in questa dimensione ‘futuribile’ che il viaggio di Alice si compie. La protagonista attraversa i luoghi immaginari della fantasia e incontra i bizzarri personaggi che li popolano, ed è proprio qui, nella visione, che il Cappellaio Matto, il Bianconiglio, Il Gatto del Cheshire, la Regina di Cuori e la Regina Bianca diventano magnifici e reali. La storia di Alice si impreziosisce ulteriormente attraverso un intreccio amoroso: la ragazza si innamora di un Principe Azzurro. I due, però, dovranno fare i conti con ostacoli insormontabili.

Questo progetto artistico, sofisticato ed elegante, celebrato in tutto il mondo, è capace di raccontare iil mondo onirico immaginato da Carrol intrecciando molteplici discipline: il circo contemporaneo, la ginnastica acrobatica, la recitazione e la danza. Circus-Theatre Elysium è un progetto artistico di Oleg Apelfeld, fondato nel 2012 come circo collettivo che riunisce atleti, danzatori, acrobati con l’obiettivo di diffondere lo spettacolo circense come forma espressiva moderna e potente, anche con l’ausilio di sofisticati mezzi scenotecnici. Il suo primo spettacolo, ‘Fairytale Show’, sold-out in Francia, riunisce i numeri che sono poi confluiti nello spettacolo completo, ‘Alice in Wonderland’, portato fino in Cina.

Il cartellone di danza di Ancona si chiuderà il 14 aprile, sempre alle ore 18, con lo strepitoso spettacolo della Compagnia Emanuel Gat ‘Lovetrain2020’, che ha come colonna sonora i brani dei Tears for Fears.