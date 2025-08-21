Tra giochi di ruolo e cultura fantastica

Al via la nuova edizione di FabCon, la convention di giochi di ruolo e cultura fantastica che ogni anno porta nel cuore della città centinaia di appassionati da tutta Italia. L’appuntamento, in programma da oggi al 24 agosto, si annuncia come l’edizione più corale e diffusa di sempre: oltre 300 partite e 400 tavoli di gioco, con molti eventi sold out nei primi venti minuti di apertura delle prevendite. Sono attese oltre 3mila presenze, con la metà dei partecipanti provenienti da fuori Regione, a conferma del crescente ruolo turistico-culturale della manifestazione.

L’evento si svolgerà da piazza Garibaldi al mercato Coperto e fino alla Fondazione Carifac, passando per i locali del centro e la biblioteca comunale, in un fitto intreccio di gioco, incontri e dialoghi culturali. Previsti anche talk alla Fondazione Carifac: un ciclo di incontri sui diversi volti dell’eroismo con scrittori, critici e studiosi, per esplorare come il mito dell’eroe continua a parlare al presente. E poi incontri con gli autori alla biblioteca comunale, al bistrot culturale Lo Sverso e allo spazio Forno 10, con firme di primo piano della narrativa fantastica italiana. Attività per famiglie e ragazzi e una ludoteca libera nel weekend al Loggiato di San Francesco e allo chalet, coi giochi da tavolo.