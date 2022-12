"Tra Grotte e spettacoli turisti come nel pre Covid"

"I dati del 2022 ci dicono che i visitatori che hanno staccato il biglietto per visitare uno dei siti che compongono l’offerta turistica della città di Osimo (grotte, area archeologica, eventi) sono ritornati ad essere quelli pre pandemia". La comparazione con l’anno 2019 infatti, continua l’assessore al Turismo Michela Glorio, vede numeri simili: circa 18mila ingressi a fronte dei 20mila di quell’anno pre emergenza sanitaria. "Nonostante gli ingressi alle grotte siano triplicati dal 2015 ad oggi, è obiettivo di questa Amministrazione continuare ad investire sulla promozione turistica e territoriale ampliando collaborazioni in un’ottica di rete con territori e realtà limitrofe o simili". Resta attiva la collaborazione con il Comune di Fermo per una scontistica nelle rispettive attrazioni turistiche, arrivata dopo l’intesa con il Comune di Camerano nel 2015, che prevede un biglietto congiunto per la visita delle due realtà ipogee, e quella con il Comune di Offagna. A seguito dello uno stop di quasi due anni, il 2022 ha visto il ritorno del turismo didattico che tra maggio a settembre ha coinvolto mille e 360 studenti. "Per il 2023 intendiamo promuovere una serie di iniziative e passeggiate per la promozione e la valorizzazione del territorio, gli aspetti culturali e ambientali che lo caratterizzano, ma anche le persone del territorio. Vogliamo promuovere percorsi inediti per tutte le stagioni di durata semplice con pochi dislivelli e percorsi totali su circa sette chilometri. L’amministrazione comunale con il bilancio preventivo 2022 ha deliberato la gratuità dell’area sosta camper".

Turismo e commercio vanno di pari passo. "E’ stato l’anno della ripartenza e quindi sono ritornate fiere ed iniziative di street food. Abbiamo approvato in consiglio Comunale il Regolamento per dehors e chioschi, che apre un nuovo corso per gli operatori economici osimani, fatto di procedure chiare e regolamentate. Da oggi gli operatori economici interessati ad aprire chioschi e dehors potranno presentare direttamente la pratica al Suap che rilascerà l’autorizzazione se la richiesta è conforme al nuovo regolamento. Per il 2023 stiamo lavorando al Regolamento per la disciplina degli impianti pubblicitari, già in fase di lavorazione e in corso il censimento di tutti gli impianti presenti sul territorio, che contiamo di portare in approvazione per fine anno". La crisi morde. Aperto a novembre un bando per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore delle piccole e micro imprese che hanno registrato un aumento dei costi energetici, localizzate nel Comune di Osimo con un plafond da 200mila euro. "Sono state ammesse a finanziamento 141 istanze per un massimo di 600 euro che sarà erogato tra gennaio e febbraio".

