Tra il dire e il fare c’è di mezzo lo show di Stefano Calabrese

’Cliché, incastri e contraddizioni dell’Homo Anconetanus’. In due parole, ‘Modi anconetani’. Al Santa Monica di Ancona oggi (alle 19) si rinnova l’appuntamento con Stefano ‘Stinga’ Calabrese, che porta in scena il suo monologo dedicato ai modi di dire (e di fare) degli abitanti del capoluogo marchigiano. Il divertimento è assicurato. E anche il successo, visto che ogni apparizione di ‘Stinga’ fa registrare il sold-out. Dopo lo spettacolo, al chiuso per esigenze tecniche, è prevista la cena, che invece si terrà all’aperto (salvo maltempo). Per info e prenotazioni: 071.2862577.