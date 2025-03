Tra illusionismo, mimo e cabaret

E’ di nuovo tempo di "Tout Le Cirque" al Teatro Panettone di Ancona. La rassegna dedicata al circo-teatro, genere sempre più amato dal pubblico, questa sera (ore 21) ospita il duo I Disguido e il loro spettacolo intitolato "Disillusion". E’ il fantasmagorico lavoro della super premiata coppia, capace di dare vita ad un originale mix d’illusionismo, mimo e cabaret. Un’esperienza magica unica, arricchita da un suggestivo allestimento scenografico, in grado di regalare emozioni e divertimento.

Sulla scena appare un susseguirsi di ‘quadri’ che si rifanno al meraviglioso universo cinematografico, tra indimenticabili colonne sonore, celebri personaggi e citazioni. Un viaggio attraverso il cinema muto e in bianco e nero dei primi cineasti, i Fratelli Lumiere, Edison, Melies, icone come Charlie Chaplin e Marilyn Monroe, omaggi a maestri come Stanley Kubrick e Federico Fellini.

Insomma, lo spettacolo rappresenta un modo per ripercorrere i cult movie della storia del cinema. Immaginate uno show di magia, conditelo di surrealtà, poesia e comicità. Ecco, starete assistendo a uno spettacolo dei Disguido, che nel corso della loro carriera hanno ottenuto numerosi premi e riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. Nel 2013 Guido Marini e Isabella R. Zanivan (questi i loro nomi) vincono il Mandrake d’Or (l’Oscar della Magia in Francia); nel 2020 il Primo premio all’International Forum of Magicians a San Pietroburgo. Nel 2018 rappresentano l’Italia ai Mondiali di Magia in Corea. Con la performance ‘Chapeau Cinema – Il Cinema nel Cappello" hanno modernizzato l’antica Arte della Chapeaugrafie, nata a Parigi nel 1600. Plasmando le falde di un cerchio di feltro con un buco al centro riescono a dar forma a una moltitudine di cappelli diversi per infiniti personaggi, facendo rivivere le scene leggendarie e i momenti salienti dei cult movie che hanno segnato la storia del cinema, creando così un’esilarante coreografia musicale, un gioco tra attore e spettatore.

Silvan li ha definiti "bravi, innovativi, creativi e intelligenti", mentre per Mr Forest "Isabella e Guido sono un perfetto cocktail con le giuste dosi di surrealtà, poesia e una spruzzatina di follia".

Biglietti disponibili alla Casa Musicale di corso Stamira (071202588), aperta dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, e su www.vivaticket.com/it/ticket/disillusion-disguido-io/245001. Prenotazioni telefoniche 3293944326 (Whatsapp). Il botteghino del Teatro Panettone aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.