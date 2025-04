Tra lavori e crociere. Piazza della Repubblica. Restyling dopo la Fiera. Disagi per i visitatori

A maggio, dopo la Fiera di San Ciriaco, via ai lavori per il restyling, stavolta definitivo, di piazza della Repubblica: la città nel caos in concomitanza della stagione delle crociere. L’amministrazione comunale sta cercando le soluzioni per alleviare i disagi provocati ai croceristi che sbarcheranno in città desiderosi di visitare il capoluogo dorico. Appena fuori dal porto il primo sito in cui si imbatteranno sarà proprio piazza della Repubblica che però per tutta la lunga stagione delle crociere sarà impraticabile a causa del cantiere. Turismo e lavori pubblici, con annesse direzioni e uffici, si stanno confrontando, per ora senza un’idea chiara e definitiva per lenire i disservizi.

Probabile la creazione di percorsi non invasivi dedicati ai pedoni, oltre che al traffico veicolare, lavorando a settori per non bloccare l’intera mobilità della piazza. Non è da escludere che nei prossimi mesi la giunta decida, finalmente, di attivare il semaforo all’imbocco di via della Loggia (e sull’altro lato a inizio di lungomare Vanvitelli) per regolare il traffico rendendo a senso unico (direzione Duomo) l’accesso. Ricordiamo che la stagione delle crociere partirà il 13 aprile prossimo (e non erroneamente questo fine settimana come riportato in un articolo pubblicato ieri) con la nave MS Hamburg, mentre la prima toccata della MSC Lirica (che ne effettuerà complessivamente 28) avverrà il 18 aprile. A parte i primi quattro arrivi, dal quinto in poi (MSC Lirica del 9 maggio) potenzialmente si potrebbe subito verificare il problema. È stato il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, a confermare in una recente intervista al Carlino che i lavori (inizialmente in programma a inizio anno, tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio) di piazza della Repubblica partiranno nella prima metà di maggio, subito dopo il 4, ossia la giornata dedicata a San Ciriaco. Cantiere che resterà attivo per mesi, con un’idea di consegna dei lavori attorno a febbraio 2026. In questo modo la piazza resterà off limits per tutta la stagione estiva e delle crociere, visto che l’ultima toccata del 2025 è calendarizzata per il 29 novembre Viking Star).

Ai lavori invasivi per il recupero della piazza del Teatro delle Muse andranno aggiunti anche quelli per i nuovi arredi e la nuova illuminazione di corso Garibaldi, programmati anche questi tra primavera ed estate. Se sulla data d’inizio cantiere Silvetti non è stato così preciso, sulla consegna dei lavori la giunta comunale non ha dubbi: il nuovo corso dovrebbe essere inaugurato in concomitanza della Festa del Mare, l’ultima domenica di agosto o la prima di settembre, e con la consegna anche la seconda parte della scalinata del Passetto all’ombra del Monumento ai Caduti.

Pierfrancesco Curzi