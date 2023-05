Tra letteratura e cinema, Roberto Ricci e il suo "La bambina delle violette"

"Un bell’incontro letterario e cinematografico". Così lo scrittore e sceneggiatore anconetano Roberto Ricci, noto anche come ‘il parrucchiere del brivido’, annuncia l’appuntamento in programma questo pomeriggio (ore 18) a Santa Maria Nuova, nella sede di Letterariementi in via Piave 63.

Al centro dell’incontro ci sarà il romanzo ‘La bambina delle violette’ (edizioni Le Mezzelane), scritto da Ricci insieme a Riccardo Di Gerlando, e del film che ne verrà tratto, attualmente in lavorazione (il regista sarà lo stesso Di Gerlando).

Tra le recensioni che appaiono sulla pagina di Amazon c’è chi ha scritto: "Letto tutto d’un fiato, è stato impossibile interrompermi! Una delle poche volte in cui non ho indovinato l’assassino. Quindi assolutamente non scontato. Finale da brivido. Non posso che aspettare il film. Super consigliato". A moderare l’incontro sarà Andrea Ansevini. Previsto anche un piccolo rinfresco.