Tra Lottomatica e falsi telefoni: fioccano le truffe

Un’anziana napoletana che a 79 anni si spaccia per dipendente della Lottomatica e truffa il dipendente della tabaccheria per mille euro. E un 42enne, anche lui campano che vende uno smartphone rivelatosi un vero e proprio pacco. Nel primo caso la polizia di Stato nel secondo la polizia locale trovano e denunciano i responsabili.

Mercoledì, a seguito di articolata attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato l’ha denunciata in stato di libertà. La vittima, una donna di 60anni si è rivolta al commissariato jesino riferendo che il suo dipendente aveva ricevuto una chiamata da un’utenza telefonica sul numero fisso della ricevitoria, da parte di una donna che si presentava quale dipendente della Lottomatica, incaricata di effettuare l’aggiornamento telematico dell’apparecchiatura adibita alle operazioni del sistema Postepay.

La donna, invitava il dipendente della tabaccheria a compiere una serie di operazioni sulla macchina, guidate verbalmente al telefono. Operazioni che in realtà lo indirizzavano con raggiri a effettuare una ricarica di mille euro in favore di una postepay. Benché non si conoscesse il numero dell’utenza chiamante, i poliziotti del commissariato, hanno proceduto ad ulteriori accertamenti investigativi presso poste italiane. Indagini che hanno portato alla beneficiaria dell’operazione di accredito ovvero una donna napoletana. Da qui la denuncia.

Il caso risolto dalla polizia locale riguarda invece la vendita di un… sasso. Il 42enne campano, già noto alle forze dell’ordine per reati simili. Ha confezionato il classico "pacco" all’ingenuo acquirente, ma è stato identificato. Il 42enne ha ingannato un ragazzo extracomunitario di 24 anni somalo, residente in città nell’acquisto di uno smartphone nuovo. I due si sono incontrati a Porta Valle e lì il campano ha proposto alla vittima un telefonino di nuova generazione, mostrandolo direttamente così da fargli apprezzare la fattezza e le prestazioni. Dopo una lunga trattativa tra il prezzo di partenza - 500 euro - e quello finale spuntato - 100 euro - il giovane si è convinto dell’affare, versando quanto pattuito e ricevendo in cambio la confezione del telefono. Una volta aperta, però, al posto dello smartphone, si è ritrovato tra le mani un sasso dello stesso peso del telefonino.

Fermata una pattuglia della polizia locale che si trovava a passare in zona, il giovane ha denunciato l’accaduto. Gli agenti, anche con l’ausilio delle telecamere presenti in zona e con successivi approfondimenti per il riconoscimento fotografico, sono riusciti a risalire all’uomo che è stato identificato e denunciato per truffa.