Tra malori e panico. Spray al peperoncino, 20 studenti intossicati. Evacuato il "Podesti"

Un pizzicore tremendo, gli occhi che iniziavano a lacrimare e difficoltà a respirare. Era appena finita la prima ora di lezione, ieri mattina, alla scuola superiore Podesti-Calzecchi-Onesti, a Passo Varano, quando una sostanza urticante al peperoncino ha invaso il corridoio del primo piano dell’istituto, proprio davanti al laboratorio di estetica. Le prime ad inalarla sono state le alunne che erano dentro il laboratorio e dove avevano appena finito un compito in classe. Uscendo sul ballatoio sono state invase dall’odore fastidioso e acre ed è scoppiato il panico. In tre sono state portate in ospedale per il bruciore avvertito a naso e gola e anche per l’ansia che le ha assalite. Nulla di grave per loro, sono state dimesse in giornata con due giorni di prognosi. Un’altra ventina di studenti ha avuto dei disturbi, minori, e sono stati assistiti dai mezzi sanitari arrivati sul posto, la Croce Gialla di Ancona, di Camerano e il 118 con l’automedica.

La scuola, su disposizione della vice preside, il dirigente scolastico Rosario Suglia non era in sede, è stata fatta evacuare. Erano appena passate le 9 quando è stato suonato l’allarme antincendio e gli studenti, ancora nelle aule, sono usciti e hanno raggiunto l’uscita più vicina concentrandosi nel cortile esterno. Lì sono rimasti per almeno un’ora, sotto la pioggia, poi sono stati dirottati a raggiungere l’auditorium e la palestra, passando dall’esterno, senza rientrare nell’edificio. A scuola sono arrivati i vigili del fuoco intervenuti per un sopralluogo strumentale con il nucleo Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) per controllare la presenza di sostanze anomale e nocive. I pompieri hanno areato tutti i locali per consentirne la dispersione dell’odore acre ancora persistente. Poi è arrivata la polizia con la squadra della Scientifica per i primi rilievi. A terra, vicino a un cestino, poco distante al laboratorio di estetica, è stata rinvenuta una bomboletta spray al peperoncino, abbandonata da chi poco prima l’ha usata. Si pensa a una bravata, dovuta forse a qualche sfida del momento sui social visto che un fatto analogo si è verificato giovedì in un liceo di Pescara.

Al momento la Squadra mobile di Ancona indaga per lesioni e terminati gli accertamenti invierà una informativa alla Procura che aprirà un fascicolo. Ieri sono state sentite intanto le alunne dell’aula di laboratorio di estetica, le prime che si sono trovate a contatto con la sostanza urticante e che sarebbero estranee ai fatti. La scuola non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Alle 12.30 gli studenti sono stati poi rimandati a casa.

L’episodio di ieri ha riportato alla mente quanto successo alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, a dicembre del 2018, dove lo spray al peperoncino spruzzato per rubare collanine provocò una fuga di massa costata la vita a sei persone.