Tra mercatini e concerti. Il presepe vivente al porto, ecco orari e nuovo percorso. Tutte le iniziative di Natale

Nel segno della tradizione e dei simboli del Natale. Tra capanne e pastori, vecchi mestieri e abiti di un tempo lontano, fino a raggiungere la Sacra Famiglia a due passi dal suggestivo Arco di Traiano. Il capoluogo, a Santo Stefano, tornerà ad accogliere il presepe vivente al porto antico. La raffigurazione della Natività, che l’anno scorso seppe conquistare tutti attirando centinaia di visitatori, sarà visitabile tra due giorni ma anche il 29 dicembre. In caso di maltempo individuate le date di recupero, l’1 e il 6 gennaio. All’inaugurazione del 26 dicembre, ore 17, sarà presente l’arcivescovo di Ancona-Osimo monsignor Angelo Spina insieme alle autorità. A promuovere l’iniziativa i volontari di Pietralacroce, sostenuti dal Comune con un contributo e un supporto alle varie attività. Come nel 2023, l’accesso per il pubblico sarà dall’Arco Clementino e il percorso coinvolgerà gli archi fronte mare, fino alla capanna del Gesù. Il presepe vivente anconetano è uno dei pochi in Italia a prendere vita all’interno di un porto nazionale. Motivi per i quali l’amministrazione ha disegnato un percorso ideale per fedeli e curiosi, che toccherà anche il grande presepio monumentale di piazza della Repubblica. Senza dimenticare, poi, il presepe del mare di Ancona, costruito dall’Associazione pescatori sportivi dilettantistici in una barca nelle acque antistanti alla Mole e disponibile fino al 6 gennaio. Tornando al presepe vivente, invece, per raggiunge lo scalo dorico saranno disponibili i bus navetta da piazza Rosselli ogni mezz’ora, dalle 16 alle 19.30, con fermate in via Marconi al parcheggio degli Archi (che il 26 e il 29 dicembre sarà gratuito), alla banchina Nazario Sauro (zona Autorità portuale) e infine al porto Antico. Il ritorno dalle 16.15, e sempre ogni mezz’ora, fino alle 20.

Se il presepe vivente rappresenta un appuntamento imperdibile, in attesa del Capodanno "internazionale" con Natalie Imbruglia e dj Cristian Marchi, non sono da meno le tappe di avvicinamento alle celebrazioni natalizie. In piazza Cavour, all’ombra della ruota panoramica, non si può non fare un giro tra i mercatini. E così, per i più piccoli, nei luna park, lato via Vecchini e in piazza Pertini, che ospita anche la pista di pattinaggio. In piazza Stamira il Bosco degli Elfi con laboratori e attività. Eventi e intrattenimenti animeranno il cuore e i borghi della città di Ancona anche nei giorni successivi alle festività. Sabato, ad esempio, in via Castelfidardo è previsto il mercatino di Campagna Amica (così anche domenica), mentre in piazza Roma, dalle 18, il concerto live con ‘La sera dei miracoli’ e l’inconfondibile tributo al grande Lucio Dalla. Il teatro Sperimentale accoglierà, alle 20.30, lo spettacolo Christmas in Paradise.

Non mancheranno poi le mostre, tra arte e cultura. Ma neppure le aperture straordinarie di due simboli dell’Ancona storica, come la Cattedrale di San Ciriaco e la chiesa di Santa Maria della Piazza. Fino al 5 gennaio, il Duomo sarà aperto anche il sabato e la domenica dalle 8 alle 19, mentre dal lunedì al venerdì tra le 8 e le 12 e le 15 e le 18. La chiesa, invece, aperta dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18 (eccetto il lunedì).

Da ultimo, in allineamento con gli altri uffici comunali, la biblioteca Benincasa – ora ospitata a Palazzo degli Anziani – sarà chiusa, oltre che nelle feste, anche venerdì. Riaprirà lunedì 30 dicembre con orario 9-13, il mattino, 14.30-18, il pomeriggio.