"Tra musei virtuali e nuove installazioni"

"La priorità dell’amministrazione a mio avviso deve essere la massimizzazione dell’attrattività della città rispetto ai turisti e ai giovani. Propongo di valorizzare i punti di forza della città per promuoverla come meta turistica di eccellenza. Intendo proporre un nuovo progetto per la città che promuova un turismo sostenibile ed esperienziale valorizzando gli aspetti complementari e le sinergie tra innovazione tecnologica e conservazione del ricco patrimonio culturale del territorio. In particolare, si intende lavorare sulle seguenti iniziative: dare una forte spinta alle Pmi e alle start-up culturali e creative nell’ambito del turismo sostenibile e della conservazione del patrimonio culturale e collaborazione con le associazioni di categoria; lavorare in sinergia con l’Università Politecnica delle Marche su progetti e nuove tecnologie destinate alla valorizzazione del patrimonio esistente, come i musei virtuali, cioè l’uso della realtà virtuale nel corso delle visite per ricreare punti dimenticati dell’arco portuale storico; la creazione di App e di installazioni multimediali capaci di attrarre turisti indirizzandoli verso la scoperta del patrimonio culturale. Il progetto genererà cambiamenti su tre livelli: economico, culturale e strategico per la città. Tale approccio genererà un potenziamento della collaborazione tra i decision makers dei settori del turismo e del mondo delle imprese culturali e creative, una rivitalizzazione della città, una diversificazione ed innovazione dell’offerta turistica ed un prolungamento della stagionalità".