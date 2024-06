Tra musica, teatro e sport. Ecco il cartellone degli eventi: "Tutta mia la città" è il claim

L’amministrazione sceglie un claim ispirato a un celebre brano dell’Equipe 84 per presentare il cartellone completo degli appuntamenti dell’estate 2024: "Tutta mia la città". Per il 90% si tratta di eventi già abbondantemente annunciati, dalla stagione all’Anfiteatro Romano, la vera chicca, all’Ulisse Fest passando per la Mole, piazza del Plebiscito e così via. Mezza giunta ieri ha detto la sua a proposito dell’annunciata rivoluzione del cartellone per rendere il capoluogo più vivibile e turisticamente appetibile dall’esterno. Di fatto la stagione estiva si riduce al mese di luglio, una manciata di giorni a giugno e la stessa cosa ad agosto, con Adriatico Mediterraneo e il Festival della Storia dal 26 agosto all’1 settembre. L’aspetto che forse salta di più all’occhio, guardando le location individuate, è la ristrettezza dei confini geografici: sarà tutto in circa 4-5 chilometri quadrati. Dalla Mole Vanvitelliana ai Laghetti del Passetto, passando per il Porto Antico, piazza del Papa, il Guasco. Il resto della città, se si eccettua il ritorno del Festival del vernacolo a Varano, organizzato da un’associazione apposita, completamente tagliato fuori. "Con il bando della Manifestazione d’Interesse – ha detto l’assessore alla cultura Anna Maria Bertini che nell’elenco degli eventi non ha inserito quelli organizzati da MALTE – non sono arrivate opzioni per altri siti. Lo stesso dicasi per il periodo, tutti hanno scelto fine giugno e luglio, nessuno agosto. Intanto siamo partiti molto bene con la Punta della Lingua alla Mole, mentre le prenotazioni per l’Anfiteatro sono in costante arrivo".

Quartieri e frazioni dunque a secco, ma l’offerta in città è ricchissima ed è già partita sia in piazza del Papa che ai Laghetti: "Ci sono offerte per tutte le età, ma vorrei sottolineare l’importanza del torneo di basket 3 contro 3 alla pista di pattinaggio, oltre ai buoni responsi dei Mercoledì universitari" ha detto Marco Battino (Politiche giovanili ed economia della notte). Tanti gli eventi sportivi, come ricordato dagli assessori Daniele Berardinelli e Giovanni Zinni: oltre al basket il calcio a cinque tornato in piazza Pertini, l’iniziativa ‘Derby – la festa del calcio anconitano’ in corso al Del Conero fino a domani sera, e poi l’atletica, la vela e così via.

Una delle novità inedite è il Festival del Gelato Artigianale a piazza Cavour (19-21 luglio). Alla Mole (Corte, Sala Boxe e Auditorium) ci saranno dal 30 giugno in avanti Voci Nostre, Monteconero Adriatic Economic Forum, Conero Dance Festival, Festival del Pensiero Plurale, Amici della Musica e, ad agosto Sensi d’Estate e Acusmatiq. Legate a Ulisse Fest, previste allo Spazio Presente (Museo della Città) mostre organizzate dal festival Adriatico Mediterraneo; viva l’attenzione per visite guidate e concerti alla chiesetta di Portonovo.

Un cartellone definito low cost, a basso prezzo, dalla giunta e in parte coperto da sponsorizzazioni. Come scritto dal Carlino tempo fa, confermato il sostegno di Msc Crociere (il cui logo è stampato sul manifesto di ‘Tutta mia la città’), così come Ancona Servizi che, va chiarito, è una partecipata del Comune. I costi maggiori, a tal proposito, sono quelli dell’Ulisse Fest, 350mila euro complessivi e divisi tra Comune e Lonely Planet. Il cartellone della cultura, con le Manifestazioni d’Interesse, è costato 260mila euro.

"Diamo il via – spiega il sindaco Daniele Silvetti – a una nuova programmazione, a una serie di appuntamenti di risonanza nazionale e locale, che nel 2025 saranno ulteriormente arricchiti e riempiti di valore artistico. Grazie a collaborazioni importanti, penso all’UlisseFest, alla sinergia con Amat, Adriatico Mediterraneo, Ancona Jazz, Popsophia e con le tante associazioni sportive del territorio, siamo riusciti a realizzare una serie di appuntamenti che allieteranno le serate degli anconetani e saranno anche una nuova occasione per promuovere Ancona rivolgendoci a chi non l’aveva mai visitata e vissuta d’estate".

Pierfrancesco Curzi