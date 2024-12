Tra nuove proposte e grandi classici. Ecco la stagione del Teatro Misa

Spettacoli originali, nuove proposte di drammaturgia e grandi classici rivisitati da alcune delle più interessanti compagnie nazionali. Ecco in sintesi la nuova stagione del Teatro Misa di Arcevia, promossa dal Comune e curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata, in collaborazione con l’AMAT. Si parte il 26 gennaio con la compagnia Tiezzi/Lombardi e I Sacchi di Sabbia, che propongono ‘Andromaca’, capolavoro della classicità e insieme un testo ‘anomalo’ nella produzione di Euripide. Niente dei o eroi tragici. Il mondo, svuotato di presenze eccezionali, sembra ospitare solo uomini incapaci di decidere del proprio destino. Altro classico, ma di un’altra epoca, il 16, quando andrà in scena ‘La Mandragola’ di Macchiavelli, riproposta da Stivalaccio Teatro. L’allestimento si rifà ai comici dell’arte, a quel teatro fatto con un piccolo praticabile e un fondale logoro, che lascia tanto spazio alla maestria degli attori, tra maschere, dialetti, duelli, canti, musiche e pantomime. Con ‘Smarrimento’, previsto il 15 marzo, si arriva alla contemporaneità. E’ il monologo scritto e diretto da Lucia Calamaro per Lucia Mascino. La produzione di Marche Teatro nasce dall’incontro tra una delle più interessanti drammaturghe e registe italiane, vincitrice di tre premi UBU, e l’attrice dorica, nei panni di una scrittrice in crisi alle prese con i suoi personaggi e i tanti incipit a cui non riesce a dar seguito.

Il 5 aprile si prosegue con ‘Il principe che sarà. Storia di padri, figli e misteri’, tratto dal romanzo ‘Manù e Michè. Il segreto del principe’ di Francesco Niccolini, con Simone Guerro. La produzione di Teatro Giovani Teatro Pirata racconta la storia di due ragazzini che vivono nella ‘Grande Città’, bella, seducente, sudicia. Tutto è ingiustizia e violenza intorno a loro: uno è il figlio di un principe ricco e potentissimo, l’altro è un umile servo di palazzo. Lo spettacolo è ispirato alla storia di Carlo Gesualdo, principe di Venosa e grande musicista.

La stagione si chiude il 4 maggio con un fuori abbonamento, in collaborazione con l’ANPI. E’ ‘Lucia - la storia di tante storie’ del Gruppo Teatrale Clorofilla – B, che racconta la vita di Lucia Sarzi, a cui si deve molto del radicamento della rete clandestina che rese possibile la Resistenza in Emilia. Attrice itinerante, nel 1941 la famiglia Cervi scoprì lei e il suo pensiero antifascista, grazie al teatro in cui recitava. Sabato inizierà la vendita dei nuovi abbonamenti, domenica 22 quella dei biglietti.