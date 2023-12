Tra parcheggi e viabilità. Ecco cosa cambia per Natale

Rivoluzione del traffico nei prossimi due fine settimana pre-natalizi. In considerazione dell’aumento del traffico in centro in quei periodi l’amministrazione comunale, oltre a promuovere una campagna di comunicazione che chiede ai cittadini di muoversi con i mezzi pubblici e con le navette gratuite da e per i parcheggi scambiatori, ha previsto alcune modifiche della circolazione delle auto. Ciò, anche con il fine di garantire il passaggio degli stessi bus navetta e in generale dei mezzi del trasporto pubblico locale. Il provvedimento interessa le giornate del 16, 17, 23 e 24 dicembre dalle 15 alle 20. La viabilità sarà modificata nella galleria San Martino e in via San Martino. Nella galleria sono previsti: l’interdizione della circolazione, a partire dal parcheggio di via San Martino in uscita dalla città; il senso unico di marcia dalla rotatoria via Marconi-via XIX Settembre in direzione centro. Al parcheggio di via San Martino i veicoli in uscita avranno l’obbligo di svolta a sinistra, all’intersezione con via San Martino, in direzione via San Martino-via Vecchini. Sarà inoltre vietato l’accesso in direzione galleria San Martino. L’ordinanza prevede anche l’apposizione della segnaletica di preavviso ‘Galleria San Martino chiusa’ nei tratti via Palestro-via Marsala e via Palestro-via San Martino. La Polizia locale presidierà i flussi di traffico con sei pattuglie in totale.