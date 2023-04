Tra prosa e danza Teatro delle Muse, la nuova stagione: ecco il cartellone

di Raimondo Montesi

Testi contemporanei e classici, commedie e drammi, attori affermati e giovani talenti: la nuova stagione di prosa e danza del Teatro delle Muse è composta da quindici appuntamenti, di cui quattordici in abbonamento. In tutto sono previste quarantotto repliche. Marche Teatro rispetta la propria "tradizione", con un cartellone poliedrico che debutterà dal 26 al 29 ottobre con la prima nazionale di ‘Ferdinando’ di Annibale Ruccello. Arturo Cirillo esplora le declinazioni dell’essere umano, le relazioni aspre e crudeli che lo governano e le solitudini che lo divorano. Dal 2 al 5 novembre Chiara Francini e Alessandro Federico sono protagonisti della commedia ‘Coppia aperta quasi spalancata’ di Dario Fo e Franca Rame, favola tragicomica che racconta cosa vuol dire stare in coppia, e le differenze tra psicologia maschile e femminile. Dal 16 al 19 novembre Anna Bonaiuto e Filippo Dini (anche regista) recitano ‘Agosto a Osage County’ di Tracy Letts, dramma familiare di rara intensità e imprevedibilità, in cui l’aridità del contesto si specchia con quella interiore dei protagonisti. Dal 30 novembre al 3 dicembre toccherà ad Alessandro Haber con ‘La coscienza di Zeno’ di Italo Svevo, capolavoro pubblicato cento anni fa. L’anno si chiude (dal 15 al 17 dicembre) con ‘Cabaret - The Musical’, diretto da Arturo Brachetti e Luciano Cannito, noto anche come film di Bob Fosse (8 Oscar).

Il 2024 si apre (dall’11 al 14 gennaio) con Carrozzeria Orfeo, che presenta in prima nazionale ‘Salveremo il mondo prima dell’alba’, in cui si indaga il mondo del benessere e del successo, i cui personaggi in realtà sono imprigionati in un vortice di responsabilità asfissianti e sensi di colpa. Dal 25 al 28 gennaio è la volta della coppia Massimo Lopez e Tullio Solenghi e del loro ‘Dove eravamo rimasti’, mix di sketch, canzoni, video e picchi di comicità come la ‘lectio magistralis’ di SgarbiLopez. Dopo il successo in Spagna, per la prima volta in Italia (22-25 febbraio), arriva ‘Vicini di casa’ di Cesc Gay, commedia, libera e provocatoria che indaga su inibizioni e ipocrisie del nostro tempo. In scena, tra gli altri, Amanda Sandrelli e Gigio Alberti. Dal 29 febbraio al 3 marzo spazio all’ ‘Avaro’ di Molière interpretato da Ugo Dighero, in cui si gioca con riferimenti temporali diversi, tra smartphone, abiti anni ‘70 e spot che tormentano Arpagone. Dal 4 al 7 aprile Andrea Pennacchi porta in scena l’ ‘Arlecchino’ firmato Marco Baliani, basato sul dissidio tra il personaggio e il nostro mondo. Si chiude dal 18 al 21 aprile con Francesco Pannofino, protagonista di ‘Chi è io?’, "commedia divertente e metafisica, psicologica, psicosomatica, psichedelica, psicotropa".

La danza inizia il 12 novembre con ‘Dodi’ e ‘IMA’ della coreografa Sofia Nappi. Il primo vede in scena Adriano Popolo Rubbio e Paolo Piancastelli, impegnati in un duetto fatto di intimità, fiducia, sensualità. Il secondo, immaginato durante la pandemia, riflette sull’essere soli con il proprio corpo. Il 7 marzo il collettivo Kor’sia presenta ‘Igra’, piece ambientata in un campo da tennis e pensata come scrittura coreografica in dialogo tra presente e passato. Il 17 il Circus-Theatre Elysium di Kiev propone ‘Alice in wonderland’, progetto sofisticato che intreccia ginnastica acrobatica, recitazione e danza. I personaggi appariranno sullo sfondo di impressionanti scene 3D. Il 14 aprile ‘Lovetrain2020’ di Emanuel Gat Dance esplora i punti d’incontro tra il linguaggio coreografico e quello musicale (le canzoni dei Tears for Fears) tra il visivo e il sonoro.