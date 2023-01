Tra pubblicazioni e spettacoli

Gilberto Santini è Direttore del circuito Amat, per il quale cura innumerevoli progetti, Premio Ubu 2022. Laureato a pieni voti in Letteratura Teatrale a Urbino e specializzato in Management dello Spettacolo alla Bocconi, ha insegnato per 12 anni Storia del Teatro e dello Spettacolo nell’ateneo urbinate, con cui collabora ancora. Ha dedicato varie pubblicazioni al teatro, privilegiando la scena contemporanea e l’opera di Testori. Ha affiancato artisti come Cecchi, Ronconi, Dante, Motus e Latella nell’ideazione e cura di progetti artistici. Fa parte della Giuria del "Premio Hystrio alla Vocazione teatrale".