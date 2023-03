Tra ritardi e sospetti "Il Pronto soccorso non è alla sbando Basta interessi di parte"

Tanto rumore per nulla. Così la pensa Aldo Salvi, ex primario del pronto soccorso di Torrette, anzi, l’ultimo a rivestire quell’incarico in forma ufficiale. In pensione da tre mesi, Salvi è tornato in ruolo sempre nell’ambito dell’urgenza dell’ospedale di Torrette, seppur con un incarico diverso e non assistenziale come avveniva prima. Sulla confusione che regna attorno al concorso per il suo successore, Salvi esterna il suo fastidio: "Ancora oggi leggo notizie sul pronto soccorso di Torrette. Sono veramente stufo che ogni giorno si riproponga lo stesso tema – attacca lo storico medico di Torrette –. Una querelle capziosa che probabilmente nasconde interessi di parte. In primo luogo non è vero che il pronto soccorso di Torrette non ha primario. Riuscite a immaginare una unità operativa con tali carichi di lavoro, tale complessità e polimorfismo delle patologie trattate, numero di operatori che vi ruotano, cosa sarebbe senza un coordinamento apicale con solide competenze, con forte leadership. Il reparto ha un primario ben preciso, la dottoressa Susanna Contucci che, anche se Facente Funzione, assume tutte le responsabilità del ruolo e le assolve con competenza professionale, eticità comportamentale, dedizione al di sopra dell’atteso".

Nessuno ha mai nascosto questo dettaglio, quanto fatto dalla dottoressa Contucci è stato più volte esaltato, specie perché lei ha preso in carico il reparto nel momento più drammatico, durante il Covid. Il problema è che il pronto soccorso è l’unico reparto dell’ospedale regionale dove manca il primario e la decisione di Azienda e Regione di cancellare il bando per rifarne uno nuovo stona con le necessità.

Salvi insiste: "Il problema del pronto soccorso dell’ospedale di Torrette non è certo il primario, ma tanti altri aspetti che ho avuto modo di accennare in altre occasioni. In secondo luogo nella mia vita professionale ho partecipato a un numero di commissioni di esame che non riesco neppure a ricordare. Vi assicuro che anche il ‘valore’ dei cosiddetti titoli, cioè le attività professionali, formative, didattiche e di ricerca svolte, è impossibile stabilirlo a priori. Si deve fare riferimento alle particolari caratteristiche operative della struttura di cui si va a nominare il direttore, alla complessità della casistica trattata, al livello assistenziale nella ‘scala gerarchica’ delle strutture sanitarie. Il presidente della commissione sente il peso e la responsabilità di questa funzione e delle sue decisioni in un modo che chi non lo ha vissuto non riesce a immaginare. Quindi scoraggio chiunque di ipotizzare a priori il vincitore".

Una lettera di passione quella del dottor Salvi: "Ho sentito il dovere di precisare quanto sopra perché il cittadino non abbia a pensare e temere che il pronto soccorso è allo sbando senza governo e che lo scrivente lo ha lasciato senza preoccuparsi della sicurezza assistenziale di chi ne avesse avuto bisogno. Mi sento di poter rassicurare e sono pronto a garantire su chi lo dirige e su quanti vi operano, medici, infermieri e oss. Essi lavorano con tenacia e abnegazione, rinunciando spesso ai diritti più elementari, ferie, riposi ecc, pur nelle mille difficoltà del grave sovraffollamento. Certo non sono divinità e non riescono a risolvere da soli problemi annosi che oramai stanno venendo tutti insieme al pettine".

Pierfrancesco Curzi