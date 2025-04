Tra spiritualità e turismo. In cammino nei luoghi di San Francesco: "Tutto è iniziato da questo porto"

"Ancona è il Porto di san Francesco". Non ci potrebbe essere nome più appropriato per lo scalo dorico dal quale il santo Patrono d’Italia, nel 1219, si imbarcò verso la Terra Santa per chiedere e portare la pace. Ed è nel nostro porto che da ieri c’è il totem che indica la prima tappa del "Cammino Francescano nella Marca di Ancona". Inaugurato dalle massime autorità civili e militari allo scalo san Francesco, con lo splendido scenario della Amerigo Vespucci è un percorso di 30 chilometri in 10 tappe che parte dal porto e tocca poi i comuni di Camerano, Sirolo e Numana. Ogni tappa rappresenta un luogo in cui Francesco è realmente passato e di cui restano ancora i segni della sua presenza come monasteri, chiese, siti famosi o come il giardino di Villa Vetta Marina a Sirolo, dove la tradizione vuole che il Santo piantò personalmente due bagolari che ancora oggi germogliano.

Ogni tappa è contrassegnata da un totem in ferro, a basso impatto ambientale, che grazie ad una scrittura Breil potrà essere utilizzato anche dagli ipovedenti, contenente un Qr Code che consente di entrare nel sito del Cammino. Con il cellulare si potranno ascoltare audio e avere la spiegazione del luogo, cosa c’è da vedere intorno alla tappa, dove fermarsi, dove mangiare o dormire. Un Cammino che si propone quindi non solo come percorso spirituale ma anche turistico, culturale e ambientale.

"Una occasione per ribadire quanto sia francescana la Marca di Ancona – ha detto padre Alvaro Rosatelli, presidente del Comitato per le celebrazioni di san Francesco – E’ da qui che è nata tutta l’esperienza dei francescani in Terra Santa come persone di dialogo. Da qui si può partire per la Marca di Ancona e vedere tutte le opere realizzate da san Francesco".

Dopo il porto dorico le tappe successive sono la Cattedrale di san Ciriaco, con il Museo Diocesano, san Francesco alle Scale, Santa Maria della Piazza e san Francesco ad Alto. La chiesa di san Piero Martire e la Casa Alloggio "Il Focolare" per malati di Hiv/Aids a Varano, la chiesa di san Francesco a Camerano, Villa Vetta Marina a Sirolo e la chiesa di Cristo Re a Numana. "Questo Cammino – ha sottolineato don Luca Bottegoni, vicario del vescovo e rettore della Cattedrale di Ancona – ci aiuta anche a vivere meglio il Giubileo di quest’anno, che ha come slogan ‘Pellegrini di Speranza’. Ci aiuta a vivere la pace, il dialogo, il rapporto con la natura, con il diverso. Ciascuno di noi deve fare passi importanti verso l’altro. Camminare non è solo una dimensione fisica ma anche spirituale, psicologica e relazionale".

Il prof Diego Micenero, massimo studioso di Francesco ha detto: "Le Marche sono la terra più francescana d’Italia. Quando il Santo morì in Umbria vi erano 82 conventi francescani, nelle Marche 93. Nel primo secolo dopo la sua morte, dei quattro successori di Francesco alla guida dell’Ordine tre furono marchigiani. Tra i Santi francescani bel 42 sono marchigiani. Non c’è nessuna altra parte del mondo con questi numeri. Le Marche sono intrise del profumo di san Francesco e il porto di Ancona è sicuramente capace di relazionarsi con altre culture e religioni del mondo".