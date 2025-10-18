Tra storie e personaggi: "Alfabeto della memoria", una raffica di incontri show

"Uno spazio di riflessione artistica e disordinata su come si vive, si accetta, si cavalca il cambiamento e su come cambiano le parole e il senso che hanno per noi e per la società". E’ "L’alfabeto della Memoria", iniziativa a cura di Marche Teatro che propone 11 serate-evento al Teatro delle Muse di Ancona, moderate dall’attrice e performer Annalisa Canfora. Si parte lunedì (ore 19.30) con Eugenio Barba, fondatore e direttore dell’Odin Teatret, ritenuto l’ultimo maestro teatrale occidentale vivente, e con l’attrice e regista Julia Varley, storica e fondamentale presenza dell’Odin Teatret che assieme a lui porta avanti tutti i progetti. I due, con dimostrazioni pratiche e riflessioni, affronteranno i diversi aspetti del rapporto dell’attore con lo spazio. Esiste uno spazio esterno, geografico, che abbraccia l’attore sul palco, e uno spazio interiore fatto di immagini e motivazioni. Lo spazio danza e si trasforma attraverso il movimento dell’attore. La voce crea spazi intimi e panorami lontani. A teatro, spazio e tempo creano flussi e ritmi che influenzano la percezione dello spettatore. Gli spettacoli di gruppo dell’Odin Teatret utilizzano uno ‘spazio fiume’, con gli spettatori disposti su due lati del palco. Ciò presuppone una tecnica attoriale capace di muoversi contemporaneamente in direzioni diverse, con una drammaturgia del corpo già implicita in ogni azione.

La rassegna proseguirà il 3 novembre con il presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco, che presenta ‘Rivista’, edita dalla stessa Biennale. Pensata e realizzata solo su carta, ogni numero è dedicato a un tema monografico e accoglie interventi e contributi inediti ed esclusivi, firmati da artisti, studiosi e figure di rilievo del panorama culturale e della società civile, italiana e internazionale. Il 24 novembre spazio a Walter Veltroni, che tratterà il tema della ‘Comunità’. L’ospite successivo, il 2 dicembre, è la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio che parlerà di ‘Madri’.

Due gli incontri a gennaio, con l’imprenditore Oscar Farinetti (il 9) sul tema del ‘Silenzio’, e con il cantautore Niccolò Fabi (il 28), che tratterà il tema della ‘Libertà’. Il 16 febbraio la scrittrice Chiara Valerio parlerà di ‘Fraintendimenti’. La scrittrice, conduttrice radiofonica e autrice televisiva Chiara Gamberale ha scelto il tema della ‘Trasformazione’ (5 marzo), mentre il 30 marzo il giornalista e scrittore Marcello Veneziani discuterà di ‘Disamore e amore’.

Si chiude ad aprile con il critico letterario e scrittore Emanuele Trevi (il 13), con ‘Adattamenti’, e con lo scrittore, giornalista, critico letterario e poeta Roberto Cotroneo (il 28) ci parlerà di ‘Perturbamenti’. Il programma degli incontri è sostenuto dall’Università Politecnica delle Marche, i cui studenti avranno accesso libero. Il prezzo dei biglietti (acquistabili su vivaticket.it o alla biglietteria delle Muse) è 6 euro, escluso l’appuntamento con Buttafuoco, gratuito con prenotazione sulla piattaforma eventbrite. Info 071 52525 e biglietteria@teatrodellemuse.org.