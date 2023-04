Tra Tricolori e arcobaleni "Pochi partigiani, resta la memoria"

"Io vengo qui ogni anno e vedo sempre meno testimoni della nostra storia, perché i partigiani muoiono. Dobbiamo mantenere la memoria di quello che rappresenta questa festa". Lo dice senza mezzi termini Patrizia Pierantoni, tra il pubblico. "Il 25 aprile rappresenta la liberazione da tutto, dall’oppressore. Sa, all’epoca si sperava per una vita migliore, ma adesso è un po’ diverso". Alla parata militare, c’è chi si presenta col tricolore della Repubblica e chi arriva con la bandiera arcobaleno sulle spalle, a simboleggiare il bisogno di pace. Francesco Ciarrocchi (nella foto), 81 anni, la apre e la mostra alla nostra telecamera: "Questa bandiera è universale, rappresenta tutto, anche il 25 aprile. Io sono qui per ricordare la fondazione della Repubblica e la caduta del fascismo".

Dopo la deposizione delle corone e la lettura del messaggio del ministro della difesa, Guido Crosetto, il rompete le righe scioglie i Corpi militari. La banda di Torrette, seguita da un folto corteo di gente, prosegue verso piazza Cavour e piazza Roma. Manlio Bovino ha 87 anni: "Io vengo qui per passare un momento diverso insieme agli amici di sempre. Più che di ‘momento di festa’ (alludendo al 78esimo anniversario della liberazione, ndr), parlerei di una conferma di certi ideali sicuri, per far sì che il nostro Paese sia garantito nelle sue libertà e nel suo sviluppo. L’Italia è cambiata molto nel tempo e lo sviluppo – chiaramente – non si può misurare, ma siamo arrivati lontano e questo, secondo me, è soddisfacente".