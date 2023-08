Tra urina e vomito Ubriachi nel parco, residenti in strada Si muove il Comune

di Sara Ferreri

Il parco di piazza San Marco trasformato in dormitorio, tra urina e vomito sotto gli occhi dei bambini: nuovo episodio tra sabato e domenica, i residenti scendono in strada e si fanno ‘giustizia da soli’. E intanto la questione finisce sul tavolo della giunta Silvetti. Domenica mattina una signora che risiede in uno degli appartamenti di via Cialdini che si affacciano sul parco avendo trovato per la terza volta in tre settimane quei ragazzi che, con tanto di coperte, probabilmente per smaltire la sbornia, hanno trascorso la notte e la mattinata nel parco, è scesa in strada. Avrebbe affrontato quei ragazzi invitandoli caldamente ad andarsene e loro avrebbero accettato. Ma i residenti temono che questa abitudine del bivacco sotto le stelle e anche sotto la luce del sole possa essere dura a morire e chiedono una maggiore presenza di polizia locale e forze dell’ordine a tutela della sicurezza e del decoro urbano. "Dopo le segnalazioni – spiega l’assessore al Decoro Daniele Berardinelli dopo le proteste dei residenti per i bivacchi al parco – ci siamo attivati per un incontro. Ho chiesto ai residenti di Capodimonte e loro rappresentanti di trovarci attorno ad un tavolo per affrontare tutti i problemi relativi alla situazione. Ho già dato la mia disponibilità ad ascoltare e affrontare sia il problema dei bivacchi al parco di piazza San Marco che quello dei piccioni e dei gabbiani che pure sono arrivate in quella zona e non solo. La situazione di chi dorme in strada o in spazi pubblici non riguarda soltanto quell’area ma diverse zone della città: il Piano, il viale della Vittoria e in passato anche l’ex Ipsia e la stazione marittima e andrà affrontato globalmente. Ma anche gli stabilimenti balneari. Segni evidenti di come è stato gestito fino ad oggi il disagio di tante persone e l’ordine pubblico".

L’assessore Berardinelli ha dato appuntamento ai residenti esasperati da "scene di assoluto degrado" a subito dopo Ferragosto: "Dal 16 agosto, in una data a loro scelta, sono a disposizione per un incontro con una delegazione di residenti su tutti i temi da affrontare" spiega ancora al Carlino. Poi in particolare sui bivacchi di giovani ubriachi che vomitano e urinano nel parco San Marco sotto le finestre di una quindicina di famiglie l’assessore al decoro evidenzia: "Si tratta di un problema di ordine pubblico e di welfare che riguarda complessivamente la città e va affrontato in maniera organica".

Ma i residenti esasperati chiedono una soluzione rapida. "Non è un problema che si può risolvere semplicemente con una telefonata – spiega Berardinelli – va analizzato in maniera complessiva, coinvolgendo i colleghi del welfare e della polizia locale, intanto solleciterò da subito maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine". Dunque il problema è stato preso in carico dalla nuova amministrazione comunale che promette di cercare soluzioni per evitare che episodi simili si ripetano.