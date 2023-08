"Tracce di 800" fra speranza e tradizioni

Tracce di 800 è pronta a stupire. La rievocazione storica che cambia volto ed epoca alla città, torna oggi e domani a Castelfidardo. Rimane centrale la simbologia legata all’acqua, fonte nel tardo Ottocento di benessere e speranza: il palio dell’acqua vivrà stasera alle 21.15 la sua ottava edizione nello scenario di Porta Marina, con l’anchorman Maurizio Socci ad animarlo e un parterre di personaggi a commentarlo. Ad introdurre la contesa tra i quartieri per il drappo assegnato lo scorso anno alle Fornaci, la voce sublime di due cantanti d’opera, Augusto Celsi e So Eun Jeon, accompagnati da una corale marchigiana. Confermato anche il palio dei piccoli (e le cacce al tesoro per under 12), così come i suggestivi allestimenti a cura dei quartieri che si snoderanno tra l’acquedotto e piazza della Repubblica, con il borgo delle Cascine trasformato dalle creazioni artistiche di luminarie e fiori di carta.

Inserite nel percorso anche cinque cantine, un percorso enologico con tanto di degustazioni e storie legate alle tradizioni della campagna. Punti di ristoro, botteghe artigiane, personaggi storici, visite guidate, carrozze autentiche grazie al Museo della Carrozza di Macerata, un’esposizione di fotocamere d’epoca della Kodak dalla collezione di Enzo Romagnoli e oltre 500 figuranti in costume che sfileranno sabato in corteo.