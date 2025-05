"Tracciamo le basi per lo sviluppo della città"

C’è un appuntamento cui l’amministrazione comunale tiene molto ed è in programma martedì. Sono invitati anche i cittadini per dire la loro.

E’ il Consiglio comunale aperto in programma alle 16 nella sala conferenza del palazzo del Podestà, in largo Bartolo da Sassoferrato.

"L’Amministrazione comunale fin dal suo insediamento ha avuto chiaro che lo sviluppo della città negli ultimi due decenni aveva bisogno di essere esaminato e approfondito. Per l’esigenza di capire che cosa è cambiato e sta cambiando, ma anche per dare efficacia alla programmazione, essenziale per la stessa attività amministrativa – dice il sindaco Daniela Ghergo nel presentare l’appuntamento -. Oggi a questo indirizzo politico, che faceva parte del nostro programma elettorale, si è aggiunta l’esigenza ancora più concreta di rispondere alle crisi occupazionali in atto e alle incertezze del panorama più ampio mettendo in campo alcune idee progettuali, capaci di coagulare energie e interessi e di traguardare il futuro prossimo della città e del territorio. Il lavoro svolto da Nomisma – sottolinea il primo cittadino – ha fatto proprie le elaborazioni strategiche precedenti, si è avvalsa di un percorso di ascolto con stakeholders del territorio, dell’interlocuzione con un qualificato Comitato tecnico-scientifico che ringrazio e di una serie di iniziative pubbliche di dibattito e approfondimento che l’Amministrazione comunale ha realizzato periodicamente sui temi più diversi, sempre inerenti allo sviluppo territoriale".

"Destinazione Fabriano. Posizionamento e strategie per uno sviluppo di territorio" si pone dunque come uno strumento aperto, un contributo concreto e un invito motivato a diventare attori di un’agenda programmatica che discende da un’analisi economica e sociale, dalla ponderazione dei punti di forza e di debolezza e dall’individuazione di quelli che possono eeesre nuovi sentieri di sviluppo.

"Con il Consiglio comunale aperto di martedì raccoglieremo ulteriori elementi per rafforzare le direttrici di uno sviluppo sostenibile e per rendere ancora più forte la condivisione sui progetti da perseguire – continua il primo cittadino -, consapevoli delle possibilità limitate del Comune, ma certi del fatto che la mobilitazione delle risorse di cui dispone la città e il territorio e l’attrattività che sapremo esercitare possono sicuramente fare la differenza nel far ripartire Fabriano".

Il cammino infatti è a metà del percorso e da adesso in poi una nuova strada è tutta da scrivere e da percorrere per il benessere di Fabriano.