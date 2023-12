Tradizione e novità. Il presepe vivente al porto antico fa il bis: "Qui siamo in 5mila"

Ultima replica per il presepe vivente di Ancona: nonostante il freddo, boom di presenze anche ieri al porto antico, dove – in termini numerici – si è replicata (e forse superata) la soglia dei 5mila. Solo nella prima mezz’ora, si sono contate circa 800 persone. Oltre 70 i figuranti per la rappresentazione che è iniziata attorno alle 17.30 ed è terminata tre ore dopo. Una frase su tutte, detta da un cittadino, che ha incrociato il sindaco, Daniele Silvetti: "Sindaco – gli ha detto – qui è bellissimo, non sembra neppure Ancona". Silvetti ha sorriso stringendogli la mano. Con l’altra, teneva la figlia Virginia, con cui ha ammirato le bellezze del presepe, organizzato dal gruppo ´Presepe vivente di Pietralacroce´, dalla parrocchia e dal Comitato per le celebrazioni francescane nelle Marche (per cui c’era il presidente, fra Alvaro Rossetti).

"Ancona sta riscoprendo il suo ruolo di capoluogo di regione e la gente lo testimonia in modo evidente con partecipazione e spirito. Ciò che ha detto ieri al Carlino l’arcivescovo ("finalmente i presepi in città", ndr) fa piacere", il commento di Silvetti. Poi gli domandiamo come vivesse il presepe prima di indossare la fascia tricolore: "Non è mai mancato nei miei Natali. Sia da ragazzino, è una presenza costante in casa".

Il presepe vivente iniziava da banchina San Francesco. E la scelta non è casuale, dato che proprio da qui il Santo d’Assisi partì nel 1219. Tra l’altro, ricorrono 800 anni dal presepe di Greccio e il presidente della regione, Francesco Acquaroli, è stato omaggiato del libro "Il Natale di San Francesco", scritto dal vescovo Angelo Spina e da Diego Mecenero (col sostegno del Comune).

Acquaroli arriva con l’assessore ai grandi eventi, Angelo Eliantonio: "È la mia prima volta al presepe vivente del porto e l’emozione è tanta – ha detto il governatore – Complimenti all’organizzazione, fa piacere vedere tanta gente. E anche nella prima serata c’è stato un tutto esaurito. È bello scaldarci intorno alle tradizioni, all’identità e a valori importanti come quelli che trasmette il presepe". "Questo successo ce lo aspettavamo – fa Eliantonio assieme alla collega di giunta Antonella Andreoli – In tanti hanno rilanciato il presepe. Parlavo col sottosegretario Lucia Albano (alle finanze, ndr), che mi ha detto di aver visto diverse foto. Se il prossimo anno si rifarà qua? Non so, ne parleremo, vedremo".

L’intento dei ´presepari´ è di riportarlo a Pietralacroce, come sostiene Eugenio Ciavattini: "Qui per i figuranti resta scomodo e poi al Forte Altavilla il percorso era migliore, con gli animali. Però siamo assolutamente soddisfatti di essere tornati col presepe (era dal 2018 che non si faceva, ndr)". Laura Capogrosso è con la figlia Alice (6 anni): "Ci piaceva la nuova idea del presepio al porto antico, ma ero già stata a quello di Pietralacroce. Qui, è più suggestivo". Luigi La Porta arriva dalla Puglia: "Anche da me ci sono presepi caratteristici, ma quello di Ancona è diverso. L’arco di Traiano è spettacolare. Voglio farlo sapere al sindaco, mi vorrei congratulare". A colpire Donatella Falappa sono stati invece "gli abiti caratteristici del tempo". Al presepe, pure il vescovo, che ha voluto fare la fila, senza passare avanti a nessuno.