Tradizioni, società e personaggi: "La comunità ebraica ad Ancona"

Le prime notizie certe della presenza ad Ancona di una comunità ebraica risalgono alla fine del X secolo. Una comunità che ha segnato il carattere urbanistico e culturale della città, divenendo un asse importante della vita sociale, economica e religiosa. Agli ebrei anconetani è dedicato un piccolo libro, conservato nella biblioteca comunale Benincasa, dal titolo "La comunità ebraica ad Ancona. La storia, le tradizioni, l’evoluzione sociale, i personaggi". L’opera, curata dallo storico Ercole Sori ed edita dal Comune di Ancona, racconta la storia e la vita degli ebrei in città attraverso diversi capitoli, redatti in maniera essenziale ma esaustiva. Una cronologia descrive, dal X al XIX secolo, gli eventi più importanti della comunità legati strettamente a quelli anconetani e internazionali, come gli obblighi imposti dal potere politico ed ecclesiastico per quanto concerne la residenza nel ghetto, l’obbligo di esercitare solo determinate professioni e di indossare elementi di riconoscimento nel vestiario, le persecuzioni e l’uso che il potere fece delle attitudini imprenditoriali e commerciali degli ebrei. Un altro capitolo del libro, a firma di Renzo Paci, parla degli ebrei nel XVI secolo, un periodo in cui la comunità era molto forte in città dopo la seconda diaspora degli ebrei spagnoli e portoghesi scacciati dalla penisola iberica e dai possedimenti spagnoli, perseguitati dai veneziani perché considerati "amici dello Stato del signor Turco". Ciò perché gli ebrei potevano vivere tranquillamente a Istanbul, ma non nello Stato della Chiesa, che li obbligava al ghetto e a risiedere solo a Roma e Ancona. Al ghetto anconetano è invece dedicato un altro capitolo, che illustra le vie in cui gli ebrei erano costretti a risiedere: via Lata, via del Traffico, via Bagno, via lo Speziale, via dei Banchieri, via Stalle, vicolo del Gozzo, vicolo Strettore, via del Gallo. Alla metà del Settecento il De Giardinis nella sua famosa mappa di Ancona indica l’esistenza di due portoni di accesso al ghetto, che erano chiusi la sera. Alla Sinagoga è dedicato un altro capitolo del volume di Ercole Sori. Nel XVI secolo ne esistevano due, oggi entrambe scomparse. L’unica rimasta è quella che fu costruita ex novo nel 1873 in via Astagno. Interessanti anche le parti del libro dedicate all’"Evoluzione della società ebraica anconetana", all’"Insediamento economico", ai cognomi tipici della comunità ebraica, all’impegno per la libertà e la democrazia e alle "Personalità della cultura ebraica ad Ancona", che contribuirono allo sviluppo economico e anche sociale della città.