Traffico assordante, ne risponde il sindaco

di Marina Verdenelli

Traffico assordante in piazza Cavour, a risponderne sarà la sindaca Valeria Mancinelli. Il problema degli sforamenti dei decibel, che hanno portato ad un processo per disturbo della quiete pubblica, ieri si è chiuso con due assoluzioni al tribunale dorico: quella di Luciano Lucchetti, ex ingegnere capo del Comune che all’epoca aveva delega alla viabilità e Claudio Centanni, dirigente comunale con delega alla mobilità urbana, che la pubblica accusa aveva riconosciuto come responsabili dell’inquinamento acustico riguardante la principale piazza cittadina. Per la giudice Alessandra Alessandroni "non hanno commesso il fatto" ma il reato però sussiste e lo ha definito "permanente e tutt’ora persistente come emerso dall’istruttoria dibattimentale e pertanto non prescritto". Per questo ha disposto "la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica nei confronti del sindaco del Comune di Ancona e di ogni altro eventuale soggetto responsabile o corresponsabile per il reato di cui al capo di imputazione e per ogni altro fatto ravvisabile da elementi emersi in istruttoria". Tradotto in parole semplici la giudice ha riconosciuto il problema, ancora oggi in corso, ma non per colpa dei dirigenti e rinvia quindi alla pubblica accusa di verificare eventuali responsabilità a carico di chi governa la città e di chi non sta impedendo una soluzione al problema. Le motivazioni della sentenza renderanno meglio la decisione ma usciranno solo tra 90 giorni.

Al processo si era arrivati dopo un esposto fatto a maggio del 2018, in procura, da una residente, Eleonora Bove, che si è costituita parte civile con gli avvocati Annalisa Marinelli e Irene Pastore, esasperata come altri cittadini della zona della girandola di passaggi di veicoli attorno alla piazza, soprattutto degli autobus, con motori accesi anche durante le soste, d’estate e d’inverno, nel tratto che va dalla discesa sotto l’ex ospedale fino a quello delle arcate. Il Comune era stato più volte interpellato a fare controlli per appurare se il rumore prodotto era davvero così alto ma, stando alle accuse, non si sarebbe mai adoperato per le verifiche. Così la denuncia scritta che ha portato il pubblico ministero Paolo Gubinelli ad aprire un fascicolo avviando una indagine.

In piazza Cavour è stata messa una centralina mobile dell’Arpam per analizzare l’inquinamento acustico. Le rilevazioni avrebbero comprovato il problema, con sforamenti importanti dei parametri di legge, da 4 a 6 punti in più rispetto ai decibel consentiti. "La giudice – commentano gli avvocati di parte civile – ha riconosciuto la lesione del diritto alla salute di tutta la cittadinanza stante la persistenza del reato".