Traffico nel caos e code a Osimo: la road map dei cantieri

Osimo, 12 gennaio 2024 – Sono tanti i disagi degli automobilisti in queste ore a Osimo per i lavori in corso, di nuovo, per il rifacimento dei sottoservizi. Lunghe le code perché il cantiere di Astea si è spostato da via Flaminia I verso Abbadia.

La stessa partecipata sta svolgendo dei lavori ai sottoservizi all’Aspio.

Fino a stasera è necessario impostare il senso unico alternato in via Ancona all’altezza del bivio con via Soderini, con semaforo a regolare il flusso viario.

I lavori, salvo contrattempi, termineranno il 26 gennaio ma occupando soltanto parte della banchina laterale, consentendo la normale circolazione dei mezzi su via Ancona già da oggi. Resta invece chiuso per tutta la durata dei lavori l’imbocco da e per via Soderini. Per i residenti del quartiere sarà necessario transitare quindi su via Cittadini.

Zone da bollino rosso ormai. Passate le festività natalizie, i lavori per la realizzazione della rotatoria accanto al centro commerciale Cargopier invece sembrano essere ripartiti al rallentatore visto che nel cantiere negli ultimi giorni si sono visti ben pochi operai. Altra lunga coda l’altro ieri sera si è formata lì accanto, lungo la statale 16, per un piccolo incidente tra due auto causato dalla pioggia: automobilisti sono rimasti fermi per oltre mezz’ora senza la possibilità di poter fare inversione.