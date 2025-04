Traffico deviato e viabilità in tilt per ore

La tragedia di via Flaminia di ieri, i cui contorni restano ancora tutti da accertare, ha alterato la viabilità per alcune ore. Dalle 13 fino alle 16 circa, infatti, le forze dell’ordine hanno dovuto provvedere alla chiusura di entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal drammatico incidente. Per chi proveniva da Ancona, le auto sono state dirottate all’altezza della rotonda di Collemarino, in direzione del parco degli Ulivi e, dunque, verso via delle Ville e via Redi a salire. Discorso differente, invece, per chi viaggiava nel senso di marcia opposto, quindi da Falconara verso il capoluogo, che è stato obbligato a svoltare a destra su via della Palombina Vecchia. Percorsi alternativi per consentire alla macchina del soccorso di operare in sicurezza e, nel frattempo, di ripristinare nel più breve tempo possibile la circolazione stradale. Entrambi i Comuni, Ancona e Falconara Marittima, hanno divulgato le informazioni relative alla viabilità attraverso i canali istituzionali e social per darne la più ampia visibilità.

L’episodio si è consumato dinanzi all’ufficio postale di Palombina Nuova, all’intersezione tra via Flaminia e la svolta su via Costantini. Ovvero, in un tratto di Statale particolarmente trafficato e frequentato dagli automobilisti, ma anche dagli autobus del trasporto pubblico locale. E inoltre anche in un orario che si colloca proprio a ridosso dell’uscita degli studenti dalle scuole. Inevitabili alcune strozzature al traffico, prima della regolare ripresa della circolazione avvenuta dal primo pomeriggio.