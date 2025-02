Traffico di cactus protetti: "Condannati a risarcire"

Dopo anni di indagini ed al termine di un lungo processo, il Tribunale Penale di Ancona ha condannato in primo grado due cittadini italiani per la detenzione e il commercio illegale di oltre mille piante succulente rare e protette, in larga parte provenienti dall’America Latina e appartenenti alla specie Copiapoa, originaria del deserto di Atacama, in Cile. Dla Piper ha fornito assistenza pro bono all’International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), rappresentando altresì in giudizio l’Associazione per la Biodiversità e la sua Conservazione (ABC), che ha partecipato al processo come parte civile. Il team legale ha ottenuto una vittoria molto significativa in favore della protezione della natura: "La sentenza non solo ha riconosciuto la penale responsabilità dei soggetti coinvolti, ma ha anche ribadito il ruolo centrale dell’associazione, condannando entrambi gli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile" si legge in una nota.

L’indagine, che era stata avviata nel 2020 dai carabinieri del Raggruppamento Cites di Ancona, ha portato alla luce un traffico illecito internazionale di piante rare per un giro d’affari stimato in oltre 1 milione di euro. La decisione del Tribunale di Ancona rappresenta un passo importante, non solo perché riconosce alla parte civile un risarcimento economico già quantificato ed immediatamente esecutivo - risultato non così frequente nella prassi - ma anche perché, in generale, conferma che le associazioni per la conservazione della biodiversità possono intraprendere azioni legali per reati che danneggiano la loro missione, aprendo la strada a futuri casi simili.